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https://arabic.sputniknews.com/20220301/لوكاشينكو-يحدد-الظروف-التي-قد-تسمح-بعقد-اجتماع-بين-بوتين-وزيلينسكي-1059337500.html
لوكاشينكو يحدد الظروف التي قد تسمح بعقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي
لوكاشينكو يحدد الظروف التي قد تسمح بعقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي
صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن "إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي غير مستبعدة، ولكن يجب تهيئة الظروف لذلك". 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T16:53+0000
2022-03-01T16:53+0000
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روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأشار لوكاشينكو في لقاء مع أعضاء مجلس الأمن وقيادة مجلس الوزراء إلى أنه "ينبغي تحية زعيمي البلدين على مواقفهم الشخصية من عملية التفاوض، والتي بفضلها عقد الاجتماع في منطقة بريبيات البيلاروسية"، حسبما ذكرته وكالة "بيلتا" للأنباء، اليوم الثلاثاء.وأضاف: "هذه ميزة بوتين، كان بإمكانه التخلي عن هذه المفاوضات، والتذرع بأنهم أفشلوها، مرة أخرى، لكنه لم يرفض المفاوضات رغم ذلك".وأشاد لوكاشينكو بميزة لدى زيلينسكي، حيث أنه "لم يكن يتوقع أن يوافق على التفاوض".وعُقدت مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في غوميل، في 28 فبراير/شباط، واتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات في غضون يومين على الحدود البيلاروسية البولندية.وقال رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، إن الجولة التالية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد على الحدود البولندية البيلاروسية.ونوه ميدينسكي إلى أن "المفاوضات مع أوكرانيا استغرقت حوالي 5 ساعات، وخلال هذا الوقت تم تمرير جدول الأعمال بأكمله بالتفصيل".وأكد رئيس الوفد الروسي المفاوض أنه "تم العثور على نقاط في المحادثات، والتي بموجبها من الممكن التنبؤ بمواقف مشتركة" بين الجانبين.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/البنتاغون-حظر-الطيران-فوق-الأجواء-الأوكرانية-غير-مطروح-للنقاش-1059336508.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

لوكاشينكو يحدد الظروف التي قد تسمح بعقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي

16:53 GMT 01.03.2022
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن "إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي غير مستبعدة، ولكن يجب تهيئة الظروف لذلك".
وأشار لوكاشينكو في لقاء مع أعضاء مجلس الأمن وقيادة مجلس الوزراء إلى أنه "ينبغي تحية زعيمي البلدين على مواقفهم الشخصية من عملية التفاوض، والتي بفضلها عقد الاجتماع في منطقة بريبيات البيلاروسية"، حسبما ذكرته وكالة "بيلتا" للأنباء، اليوم الثلاثاء.
وأضاف: "هذه ميزة بوتين، كان بإمكانه التخلي عن هذه المفاوضات، والتذرع بأنهم أفشلوها، مرة أخرى، لكنه لم يرفض المفاوضات رغم ذلك".
وأشاد لوكاشينكو بميزة لدى زيلينسكي، حيث أنه "لم يكن يتوقع أن يوافق على التفاوض".
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
تغطية أحداث دونباس
البنتاغون: حظر الطيران فوق الأجواء الأوكرانية غير مطروح للنقاش
16:33 GMT
وعُقدت مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في غوميل، في 28 فبراير/شباط، واتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات في غضون يومين على الحدود البيلاروسية البولندية.
وقال رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، إن الجولة التالية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد على الحدود البولندية البيلاروسية.
ونوه ميدينسكي إلى أن "المفاوضات مع أوكرانيا استغرقت حوالي 5 ساعات، وخلال هذا الوقت تم تمرير جدول الأعمال بأكمله بالتفصيل".
وأكد رئيس الوفد الروسي المفاوض أنه "تم العثور على نقاط في المحادثات، والتي بموجبها من الممكن التنبؤ بمواقف مشتركة" بين الجانبين.
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