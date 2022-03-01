https://arabic.sputniknews.com/20220301/بايدن-وزيلينسكي-يبحثان-سبل-استمرار-الدعم-في-مواجهة-روسيا-1059342116.html

بايدن وزيلينسكي يبحثان سبل استمرار الدعم في "مواجهة روسيا"

بايدن وزيلينسكي يبحثان سبل استمرار الدعم في "مواجهة روسيا"

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، سبل استمرار الدعم الأمريكي لكييف لمواجهة روسيا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T19:39+0000

2022-03-01T19:39+0000

2022-03-01T19:39+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وذكر البيت الأبيض في بيان: "تحدث الرئيس جو بايدن اليوم مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لمناقشة استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وهي تدافع عن نفسها ضد العدوان الروسي".وشدد بايدن على استمرار مساعدة الولايات المتحدة لأوكرانيا، بما في ذلك عمليات التسليم المستمرة للمساعدات الأمنية والدعم الاقتصادي والمساعدات الإنسانية.وبحسب البيان ناقش الجانبان: "عمل الولايات المتحدة، إلى جانب الحلفاء والشركاء، على محاسبة روسيا، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات لها تأثير قوي على الاقتصاد الروسي".في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220301/من-داخل-قبو-زيلينسكي-يدعو-بايدن-إلى-إيصال-رسالة-قوية-بشأن-روسيا-1059339545.html

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