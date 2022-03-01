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https://arabic.sputniknews.com/20220301/من-داخل-قبو-زيلينسكي-يدعو-بايدن-إلى-إيصال-رسالة-قوية-بشأن-روسيا-1059339545.html
من داخل قبو... زيلينسكي يدعو بايدن إلى إيصال "رسالة قوية" بشأن روسيا
من داخل قبو... زيلينسكي يدعو بايدن إلى إيصال "رسالة قوية" بشأن روسيا
زيلينسكي يدعو بايدن إلى إيصال "رسالة قوية" بشأن روسيا
2022-03-01T18:05+0000
2022-03-01T18:05+0000
تغطية أحداث دونباس
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" ووكالة "رويترز" من داخل قبو يحتمي به في كييف: "إنه أمر جدي للغاية، لست في فيلم، وأنا لست رمزا أعتقد أن أوكرانيا هي الرمز. أوكرانيا هي قلب أوروبا".وأضاف: "الآن أعتقد أن أوروبا ترى أن أوكرانيا شيء مميز لهذا العالم، ولهذا السبب لا يمكن للعالم أن يفقد هذا الشيء الخاص".في مقابلة نادرة مع وسائل الإعلام الدولية يوم الثلاثاء، قال زيلينسكي إنه طالما استمر "هجوم موسكو على المدن الأوكرانية"، فلن يتم إحراز تقدم يذكر في المحادثات.وتابع: "عليك أن تتحدث أولا وقبل كل شيء، على الجميع أن يتوقف عن القتال وأن يعود إلى تلك النقطة التي بدأ منها قبل خمسة أو ستة أيام".وأردف: "أعتقد أن هناك أشياء أساسية يمكنك القيام بها، إذا فعلت هذا، والجانب الآخر يفعل ذلك، فهذا يعني أنهم مستعدون للسلام. إذا كانوا (غير مستعدين)، فهذا يعني أنك تضيع الوقت فقط".في وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إنه "من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول إمكانية عقد لقاء بين رئيسي روسيا وأوكرانيا، فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي".بالأمس، جرت مفاوضات بين وفد أوكراني ووفد روسي يرأسه مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في بيلاروسيا.وقال مكتب الرئيس الأوكراني وقت سابق إن الموضوع الرئيسي المطروح على طاولة المفاوضات "وقف فوري لإطلاق النار وخروج قوات من أراضي أوكرانيا".فيما قال زيلينسكي إن الجولة الأولى من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا "لم تحقق نتائج نريدها"، مشيرا إلى أن الطرف الأوكراني سيقرر كيفية التحول للجولة الثانية، بعد أن يتناول نتائج الجولة الأولى بالتحليل.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/انتهاء-المفاوضات-بين-وفدي-روسيا-وأوكرانيا--1059283874.html
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فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, روسيا

من داخل قبو... زيلينسكي يدعو بايدن إلى إيصال "رسالة قوية" بشأن روسيا

18:05 GMT 01.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Serالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Ser
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دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي جو بايدن إلى إعطاء "رسالة قوية ومفيدة" بشأن روسيا في خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه اليوم الثلاثاء.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" ووكالة "رويترز" من داخل قبو يحتمي به في كييف: "إنه أمر جدي للغاية، لست في فيلم، وأنا لست رمزا أعتقد أن أوكرانيا هي الرمز. أوكرانيا هي قلب أوروبا".
وأضاف: "الآن أعتقد أن أوروبا ترى أن أوكرانيا شيء مميز لهذا العالم، ولهذا السبب لا يمكن للعالم أن يفقد هذا الشيء الخاص".
في مقابلة نادرة مع وسائل الإعلام الدولية يوم الثلاثاء، قال زيلينسكي إنه طالما استمر "هجوم موسكو على المدن الأوكرانية"، فلن يتم إحراز تقدم يذكر في المحادثات.
وتابع: "عليك أن تتحدث أولا وقبل كل شيء، على الجميع أن يتوقف عن القتال وأن يعود إلى تلك النقطة التي بدأ منها قبل خمسة أو ستة أيام".
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
انتهاء المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا
أمس, 16:25 GMT
وأردف: "أعتقد أن هناك أشياء أساسية يمكنك القيام بها، إذا فعلت هذا، والجانب الآخر يفعل ذلك، فهذا يعني أنهم مستعدون للسلام. إذا كانوا (غير مستعدين)، فهذا يعني أنك تضيع الوقت فقط".
في وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إنه "من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول إمكانية عقد لقاء بين رئيسي روسيا وأوكرانيا، فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي".
بالأمس، جرت مفاوضات بين وفد أوكراني ووفد روسي يرأسه مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في بيلاروسيا.
وقال مكتب الرئيس الأوكراني وقت سابق إن الموضوع الرئيسي المطروح على طاولة المفاوضات "وقف فوري لإطلاق النار وخروج قوات من أراضي أوكرانيا".
فيما قال زيلينسكي إن الجولة الأولى من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا "لم تحقق نتائج نريدها"، مشيرا إلى أن الطرف الأوكراني سيقرر كيفية التحول للجولة الثانية، بعد أن يتناول نتائج الجولة الأولى بالتحليل.
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