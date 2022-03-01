https://arabic.sputniknews.com/20220301/من-داخل-قبو-زيلينسكي-يدعو-بايدن-إلى-إيصال-رسالة-قوية-بشأن-روسيا-1059339545.html

من داخل قبو... زيلينسكي يدعو بايدن إلى إيصال "رسالة قوية" بشأن روسيا

من داخل قبو... زيلينسكي يدعو بايدن إلى إيصال "رسالة قوية" بشأن روسيا

زيلينسكي يدعو بايدن إلى إيصال "رسالة قوية" بشأن روسيا

2022-03-01T18:05+0000

2022-03-01T18:05+0000

2022-03-01T18:05+0000

تغطية أحداث دونباس

فلاديمير بوتين

أخبار أوكرانيا

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059130166_15:0:3656:2048_1920x0_80_0_0_851477ae75bcd7ae7cc7838af35dbc42.jpg

وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" ووكالة "رويترز" من داخل قبو يحتمي به في كييف: "إنه أمر جدي للغاية، لست في فيلم، وأنا لست رمزا أعتقد أن أوكرانيا هي الرمز. أوكرانيا هي قلب أوروبا".وأضاف: "الآن أعتقد أن أوروبا ترى أن أوكرانيا شيء مميز لهذا العالم، ولهذا السبب لا يمكن للعالم أن يفقد هذا الشيء الخاص".في مقابلة نادرة مع وسائل الإعلام الدولية يوم الثلاثاء، قال زيلينسكي إنه طالما استمر "هجوم موسكو على المدن الأوكرانية"، فلن يتم إحراز تقدم يذكر في المحادثات.وتابع: "عليك أن تتحدث أولا وقبل كل شيء، على الجميع أن يتوقف عن القتال وأن يعود إلى تلك النقطة التي بدأ منها قبل خمسة أو ستة أيام".وأردف: "أعتقد أن هناك أشياء أساسية يمكنك القيام بها، إذا فعلت هذا، والجانب الآخر يفعل ذلك، فهذا يعني أنهم مستعدون للسلام. إذا كانوا (غير مستعدين)، فهذا يعني أنك تضيع الوقت فقط".في وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إنه "من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول إمكانية عقد لقاء بين رئيسي روسيا وأوكرانيا، فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي".بالأمس، جرت مفاوضات بين وفد أوكراني ووفد روسي يرأسه مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في بيلاروسيا.وقال مكتب الرئيس الأوكراني وقت سابق إن الموضوع الرئيسي المطروح على طاولة المفاوضات "وقف فوري لإطلاق النار وخروج قوات من أراضي أوكرانيا".فيما قال زيلينسكي إن الجولة الأولى من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا "لم تحقق نتائج نريدها"، مشيرا إلى أن الطرف الأوكراني سيقرر كيفية التحول للجولة الثانية، بعد أن يتناول نتائج الجولة الأولى بالتحليل.

https://arabic.sputniknews.com/20220228/انتهاء-المفاوضات-بين-وفدي-روسيا-وأوكرانيا--1059283874.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, روسيا