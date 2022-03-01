عربي
مقتل ضابط وجندي بالجيش السوري خلال هجوم أمريكي في ريف الحسكة
https://arabic.sputniknews.com/20220301/تويتر-يضع-شارات-خاصة-ويحد-من-وصول-المغردين-بأخبار-سبوتنيك-وآر-تي-1059341552.html
"تويتر" يضع شارات خاصة ويحد من وصول المغردين بأخبار "سبوتنيك" و"آر تي"
"تويتر" يضع شارات خاصة ويحد من وصول المغردين بأخبار "سبوتنيك" و"آر تي"
أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها ستصنف وتحد من وصول التغريدات المرتبطة بمصادر إخبارية روسية تابعة لموسكو، بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي حظر... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T19:20+0000
2022-03-01T19:20+0000
روسيا
تويتر
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103899/49/1038994968_0:201:2926:1847_1920x0_80_0_0_5bedceeabfcc9b0d6fb29ebca794ce27.jpg
وبحسب منصة التدوين القصير، فإن الخطوة التي بدأتها الاثنين، ستشجع المستخدمين فقط على "البقاء على اطلاع" وستظهر علامات على التغريدات التي تشارك المعلومات من حسابات وسائل الإعلام الروسية التابعة للدولة.وفقا لما نقلته مجلة "فوربس"، لن توصي "تويتر" بمشاركة التغريدات التي تتضمن محتوى لوسائل الإعلام الحكومية الروسية وسيتم حظرها من الظهور في خاصية "الأكثر بحثا".وقالت "تويتر"، إن معظم محتوى وسائل الإعلام الحكومية الروسية على الشبكة ينشر من خلال المشاركة الفردية وليس مباشرة من حسابات تلك المنافذ الإعلامية، ما يعني أن معظم الناس كانوا يشاهدون هذا المحتوى دون تسميات مرئية.وذكرت الشبكة أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم الخميس، نشرت أكثر من 45 ألف تغريدة يوميا تتضمن روابط لوسائل الإعلام الحكومية الروسية. وقالت "تويتر" إنها تعتزم تطبيق إجراءات مماثلة على محتوى وسائل الإعلام الحكومية من دول أخرى في الأسابيع المقبلة.في عام 2017، حظرت "تويتر" الإعلانات لـ"سبوتنيك" و"آر تي" بعد ادعاءات المخابرات الأمريكية بأن كلا المنفذين حاولا التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، وفي عام 2018، وسعت المنصة هذا الحظر ليشمل جميع إعلانات وسائل الإعلام الإخبارية الحكومية.على الرغم من أن التسميات أو العلامات المميزة التي وضعتها "تويتر" على الحسابات التابعة للمنافذ الإخبارية التي تقول إنها تتبع الحكومات مباشرة أو بشكل غير مباشر، فإنها استثنت بعض الوسائل الإعلامية الغربية الممولة حكوميا بحجة أنها "مستقلة من الناحية التحريرية" مثل "إن بي آر" الأمريكية و"بي بي سي" البريطانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/المفوضية-الأوروبية-تقترح-حظر-وكالة-سبوتنيك-وتلفزيون-آر-تي-1059236853.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103899/49/1038994968_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_b95b68a39434c8c6531c15132fae5ed8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, تويتر, العالم

"تويتر" يضع شارات خاصة ويحد من وصول المغردين بأخبار "سبوتنيك" و"آر تي"

19:20 GMT 01.03.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصوراستوديو وكالة "سبوتنيك" للبث الإذاعي في منتدى "إكسبوفوروم" الاقتصادي الدولي لعام 2017
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها ستصنف وتحد من وصول التغريدات المرتبطة بمصادر إخبارية روسية تابعة لموسكو، بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي حظر وكالة "سبوتنيك" وشبكة "آر تي".
وبحسب منصة التدوين القصير، فإن الخطوة التي بدأتها الاثنين، ستشجع المستخدمين فقط على "البقاء على اطلاع" وستظهر علامات على التغريدات التي تشارك المعلومات من حسابات وسائل الإعلام الروسية التابعة للدولة.
وفقا لما نقلته مجلة "فوربس"، لن توصي "تويتر" بمشاركة التغريدات التي تتضمن محتوى لوسائل الإعلام الحكومية الروسية وسيتم حظرها من الظهور في خاصية "الأكثر بحثا".
وقالت "تويتر"، إن معظم محتوى وسائل الإعلام الحكومية الروسية على الشبكة ينشر من خلال المشاركة الفردية وليس مباشرة من حسابات تلك المنافذ الإعلامية، ما يعني أن معظم الناس كانوا يشاهدون هذا المحتوى دون تسميات مرئية.
مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير وكالة سبوتنيك وقناة RT التلفزيونية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
تغطية أحداث دونباس
سيمونيان: لن نتخلى عن أي صحفي من "سبوتنيك" و"آر تي" بسبب قرار المفوضية الأوروبية
27 فبراير, 16:44 GMT
وذكرت الشبكة أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم الخميس، نشرت أكثر من 45 ألف تغريدة يوميا تتضمن روابط لوسائل الإعلام الحكومية الروسية. وقالت "تويتر" إنها تعتزم تطبيق إجراءات مماثلة على محتوى وسائل الإعلام الحكومية من دول أخرى في الأسابيع المقبلة.
في عام 2017، حظرت "تويتر" الإعلانات لـ"سبوتنيك" و"آر تي" بعد ادعاءات المخابرات الأمريكية بأن كلا المنفذين حاولا التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، وفي عام 2018، وسعت المنصة هذا الحظر ليشمل جميع إعلانات وسائل الإعلام الإخبارية الحكومية.
على الرغم من أن التسميات أو العلامات المميزة التي وضعتها "تويتر" على الحسابات التابعة للمنافذ الإخبارية التي تقول إنها تتبع الحكومات مباشرة أو بشكل غير مباشر، فإنها استثنت بعض الوسائل الإعلامية الغربية الممولة حكوميا بحجة أنها "مستقلة من الناحية التحريرية" مثل "إن بي آر" الأمريكية و"بي بي سي" البريطانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس19:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала