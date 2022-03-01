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https://arabic.sputniknews.com/20220301/رئيس-الوزراء-أستراليا-ستمول-توفير-أسلحة-فتاكة-لأوكرانيا-1059298864.html
رئيس الوزراء: أستراليا ستمول توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا
رئيس الوزراء: أستراليا ستمول توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا
قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، يوم الثلاثاء، إن أستراليا خصصت 70 مليون دولار أسترالي (50 مليون دولار)، لتمويل توفير أسلحة دفاعية فتاكة لأوكرانيا... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T04:29+0000
2022-03-01T04:29+0000
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أستراليا
أخبار أوكرانيا
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تغير موقف أستراليا عن الأسبوع الماضي، عندما قالت إنها ستمول فقط المساعدة الفنية العسكرية.وقال موريسون للصحفيين يوم الثلاثاء، إن غالبية تمويل الأسلحة الجديدة لأوكرانيا سيكون في فئة الأسلحة الفتاكة.وقال إن الأسلحة سيتم تسليمها بسرعة، لكنه لم يكشف عن الكيفية.كما حث موريسون الأستراليين على عدم السفر للانضمام إلى ميليشيات أوكرانية في القتال ضد الجيش الروسي، قائلا إن الموقف القانوني للمقاتلين المدنيين الأجانب غير واضح.وقال "لا تفعلوا ذلك".وقال إن أستراليا ستخصص دعما إنسانيا بقيمة 35 مليون دولار أسترالي لمنظمات دولية تساعد في توفير ملاجئ وغذاء ورعاية طبية ومياه وتعليم للأوكرانيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/أستراليا-تقول-إنها-ستزود-أوكرانيا-بالسلاح-عبر-الناتو-1059213790.html
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أستراليا, أخبار أوكرانيا

رئيس الوزراء: أستراليا ستمول توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا

04:29 GMT 01.03.2022
© AP Photo / LUKAS COCHرئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون
رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / LUKAS COCH
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قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، يوم الثلاثاء، إن أستراليا خصصت 70 مليون دولار أسترالي (50 مليون دولار)، لتمويل توفير أسلحة دفاعية فتاكة لأوكرانيا تشمل صواريخ وذخيرة.
تغير موقف أستراليا عن الأسبوع الماضي، عندما قالت إنها ستمول فقط المساعدة الفنية العسكرية.
وقال موريسون للصحفيين يوم الثلاثاء، إن غالبية تمويل الأسلحة الجديدة لأوكرانيا سيكون في فئة الأسلحة الفتاكة.
وقال "نتحدث عن الصواريخ.. نتحدث عن الذخيرة.. نتحدث عن دعمهم في دفاعهم عن وطنهم في أوكرانيا.. وسنفعل ذلك بالشراكة مع حلف شمال الأطلسي".
وقال إن الأسلحة سيتم تسليمها بسرعة، لكنه لم يكشف عن الكيفية.
كما حث موريسون الأستراليين على عدم السفر للانضمام إلى ميليشيات أوكرانية في القتال ضد الجيش الروسي، قائلا إن الموقف القانوني للمقاتلين المدنيين الأجانب غير واضح.
سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
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أستراليا تقول إنها ستزود أوكرانيا بالسلاح عبر الناتو
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وقال "لا تفعلوا ذلك".
وقال إن أستراليا ستخصص دعما إنسانيا بقيمة 35 مليون دولار أسترالي لمنظمات دولية تساعد في توفير ملاجئ وغذاء ورعاية طبية ومياه وتعليم للأوكرانيين.
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