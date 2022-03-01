https://arabic.sputniknews.com/20220301/صندوق-الاستثمار-الروسي-يؤكد-أنه-سيستخدم-كل-الوسائل-المتاحة-لحماية-حقوقه-بعد-العقوبات-الأمريكية-1059333624.html

صندوق الاستثمار الروسي يؤكد أنه سيستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية حقوقه بعد العقوبات الأمريكية

صندوق الاستثمار الروسي يؤكد أنه سيستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية حقوقه بعد العقوبات الأمريكية

أكد صندوق الاستثمار المباشر الروسي أنه سيستخدم جميع الوسائل المتاحة لحماية حقوقه وسمعته ومصالحه المشروعة في أعقاب القرار الأمريكي بفرض عقوبات عليه. 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T15:38+0000

2022-03-01T15:38+0000

2022-03-01T15:38+0000

تغطية أحداث دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103520/61/1035206100_0:0:3109:1750_1920x0_80_0_0_79a991f288536838faceea1a5ca37b23.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال الصندوق في بيان يوم الاثنين إنه "سيستخدم جميع الوسائل المتاحة لحماية حقوقه وسمعته ومصالحه المشروعة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء في السلطات القضائية ذات الصلة".وجاء في البيان أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي "لم يشارك مطلقًا في أي أنشطة سياسية، ولا يتفاعل بأي شكل من الأشكال مع الأزمة الأوكرانية، ودائمًا ما يلتزم تمامًا بقوانين البلدان التي توجد بها استثماراته"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "قررت تدمير الحوار البناء بين الدول" .وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، عقوبات جديدة على روسيا، شملت في قائمتها صندوق الاستثمار الروسي المباشر.وأعلنت الخزانة الأمريكية، حظر الأفراد والكيانات الأمريكية من إجراء المعاملات مع البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي الروسي ووزارة المالية الروسية.كما فرضت عقوبات على صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ومديره كيريل دميترييف.وأكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ستؤثر على دول الاتحاد.وأشار شارل ميشال إلى أهمية الاستعداد لمواجهة هذا التأثير، قائلا في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي، إن "تداعيات العقوبات ستؤثر بشكل كبير على روسيا .. لقد حشدنا جهودنا لمنع استخدام احتياطات البنك المركزي الروسي. العقوبات ستؤثر علينا أيضا وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".وتبنت الدول الغربية، وعلى مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، الموافق 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، بهدف حماية السكان، الذين ما زالوا يتعرضون للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار الثماني سنوات الأخيرة.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220228/واشنطن-تفرض-عقوبات-جديدة-تشمل-صندوق-الاستثمار-الروسي-المباشر-1059269685.html

https://arabic.sputniknews.com/20220301/الاتحاد-الأوروبي-العقوبات-ضد-روسيا-ستؤثر-علينا-ويجب-الاستعداد-لذلك-1059329766.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار أوكرانيا