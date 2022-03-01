https://arabic.sputniknews.com/20220301/كندا-تعلن-منع-السفن-الروسية-من-دخول-موانئها-ومياهها-الإقليمية-1059339149.html

كندا تعلن منع السفن الروسية من دخول موانئها ومياهها الإقليمية

كندا تعلن منع السفن الروسية من دخول موانئها ومياهها الإقليمية

أعلن وزير النقل الكندي، عمر الغبرا، اليوم الثلاثاء، منع بلاده السفن الروسية وسفن الصيد من دخول الموانئ والمياه الكندية الإقليمية، على خلفية تطورات الأحداث في... 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T17:43+0000

2022-03-01T17:43+0000

2022-03-01T17:43+0000

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القاهرة، 1 مارس - سبوتنيك. وقال الغبرا إن "كندا ستمنع السفن الروسية وسفن الصيد من دخول موانئها ومياهها الداخلية".وأكد الوزير الكندي أنه بالتنسيق مع وزير الخارجية الكندي، ووزيرة الثروة السمكية والمحيطات وخفر السواحل الكندي، أيضا، تعتزم حكومة بلاده حظر السفن المملوكة أو المسجلة لروسيا وسفن الصيد في الموانئ والمياه الداخلية الإقليمية.وأشار وزير النقل الكندي إلى أنه من المتوقع أن "يسرى تطبيق الحظر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري"، مؤكدا أن "القرار جاء تطبيقا لأوامر صدرت بموجب قانون الإجراءات الاقتصادية الخاصة بالبلاد".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، الموافق 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، بهدف حماية السكان، الذين ما زالوا يتعرضون للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار الثماني سنوات الأخيرة.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220301/الكرملين-بوتين-يؤكد-لمادورو-أن-العملية-العسكرية-في-أكرانيا-هدفها-حماية-المدنيين-في-دونباس-1059336898.html

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