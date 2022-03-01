https://arabic.sputniknews.com/20220301/لوكاشينكو-طلبت-من-بوتين-تزويدنا-بمنظومة-اس-400-إضافية--1059334838.html
لوكاشينكو: طلبت من بوتين تزويدنا بمنظومة "اس-400" إضافية
لوكاشينكو: طلبت من بوتين تزويدنا بمنظومة "اس-400" إضافية
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تزويده بمنظومة "إس-400" إضافية لنشرها غرب العاصمة مينسك من اجل حماية أراضي... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T15:57+0000
2022-03-01T15:57+0000
2022-03-01T15:58+0000
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أخبار أوكرانيا
ألكسندر لوكاشينكو
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ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا" عن الرئيس لوكاشينكو قوله "لم يكن لدينا ما يكفي من المعدات العسكرية. سيكون لدينا ما يكفي من الأفراد والمعدات (لا توجد-محرر). توجهت إلى بوتين بأنه بالإضافة إلى منظومة "اس-400"، التي تتمركز في منطقة غوميل ، يجب تزويدنا بمنظومة"اس-400"، والتي ستكون موجوة غرب مينسك، من أجل تغطية ليس فقط مينسك".هاذا وأعلن لوكاشينكو، في وقت سابق، أن بلاده تعمل على تجهيز جيشها بمنظومات صواريخ "إس-400".و أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الرئيس البيلاروسي أعلن عن أن خطط بلاده للسنوات القادمة تشمل شراء مقاتلات "سوخوي-30 إس إم" وعشرات المروحيات ومنظومات "تور-إم 2" للجيش البيلاروسي، كما يجري العمل على تجهيز معدات لمنظومات "إس-400 تريومف".وكان الرئيس البيلاروسي قد تحدث في 14 فبراير/ شباط الجاري، عن أسباب التدريبات الروسية - البيلاروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، حيث قال لوكاشينكو: "قبل هذه الهستيريا حول التدريبات الروسية - البيلاروسية، قررنا إجراء التدريبات في جنوب جمهوريتنا. كان علينا أن نجريها بأنفسنا من أجل تحديد المكان الذي يجب أن نحتفظ فيه بعدد صغير من القوات بسبب حقيقة ما يحدث في أوكرانيا، كتدفق الأسلحة، وهاربين من العدالة، تشكيل معسكرات التدريب"، مشددا على أن بيلاروسيا قررت تعزيز الحدود في هذا الاتجاه، وأشار إلى أنه من الضروري الحفاظ على علاقات جيدة مع الأوكرانيين، وخصوصا سكان المنطقة الحدودية.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/رئيس-بيلاروسيا-يعلن-أن-بلاده-تعمل-على-تجهيز-جيشها-بمنظومات-إس-400-1059002439.html
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أخبار أوكرانيا, ألكسندر لوكاشينكو
لوكاشينكو: طلبت من بوتين تزويدنا بمنظومة "اس-400" إضافية
15:57 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 15:58 GMT 01.03.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تزويده بمنظومة "إس-400" إضافية لنشرها غرب العاصمة مينسك من اجل حماية أراضي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا" عن الرئيس لوكاشينكو قوله "لم يكن لدينا ما يكفي من المعدات العسكرية. سيكون لدينا ما يكفي من الأفراد والمعدات (لا توجد-محرر). توجهت إلى بوتين بأنه بالإضافة إلى منظومة "اس-400"، التي تتمركز في منطقة غوميل ، يجب تزويدنا بمنظومة"اس-400"، والتي ستكون موجوة غرب مينسك، من أجل تغطية ليس فقط مينسك".
هاذا وأعلن لوكاشينكو، في وقت سابق، أن بلاده تعمل على تجهيز جيشها بمنظومات صواريخ "إس-400".
و أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الرئيس البيلاروسي أعلن عن أن خطط بلاده للسنوات القادمة تشمل شراء مقاتلات "سوخوي-30 إس إم" وعشرات المروحيات ومنظومات "تور-إم 2" للجيش البيلاروسي، كما يجري العمل على تجهيز معدات لمنظومات "إس-400 تريومف".
وقال لوكاشينكو: "على مدى السنوات القليلة المقبلة، نخطط لشراء وتزويد القوات بمجموعة واسعة من أحدث الأسلحة، بما في ذلك مقاتلات سوخوي-30 إس إم" وعشرات المروحيات وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "تور-إم 2"، مضيفا أنه يجري العمل حاليًا على مسألة تجهيز القوات المسلحة البيلاروسية بأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-400 تريومف".
وكان الرئيس البيلاروسي قد تحدث في 14 فبراير/ شباط الجاري، عن أسباب التدريبات الروسية - البيلاروسية
بالقرب من الحدود الأوكرانية، حيث قال لوكاشينكو: "قبل هذه الهستيريا حول التدريبات الروسية - البيلاروسية، قررنا إجراء التدريبات في جنوب جمهوريتنا. كان علينا أن نجريها بأنفسنا من أجل تحديد المكان الذي يجب أن نحتفظ فيه بعدد صغير من القوات بسبب حقيقة ما يحدث في أوكرانيا، كتدفق الأسلحة، وهاربين من العدالة، تشكيل معسكرات التدريب"، مشددا على أن بيلاروسيا قررت تعزيز الحدود في هذا الاتجاه، وأشار إلى أنه من الضروري الحفاظ على علاقات جيدة مع الأوكرانيين، وخصوصا سكان المنطقة الحدودية.