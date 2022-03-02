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https://arabic.sputniknews.com/20220302/البنك-المركزي-الروسي-يتعهد-بمواجهة-الصدمات-1059372382.html
البنك المركزي الروسي يتعهد "بمواجهة الصدمات"
البنك المركزي الروسي يتعهد "بمواجهة الصدمات"
قالت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، اليوم الأربعاء، إن "الاقتصاد الروسي يواجه وضعا غير عادي، ولكن البنك المركزي فعل كل شيء لضمان قدرة النظام... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T14:35+0000
2022-03-02T14:35+0000
روسيا
اقتصاد
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وأضافت نابيولينا: "يواجه اقتصادنا وضعًا متطرفًا وغير عادي تمامًا، وبالطبع، نود جميعًا ألا يحدث هذا، ولكننا فعلنا كل شيء لضمان أن نظامنا المالي ونحن، بصفتنا البنك المركزي، يمكننا التعامل مع أي صدمات، سواء أكانت ذات طبيعة اقتصادية أو سياسية".وأضافت نابيولينا: "أعتبر أن هذا هدفي الشخصي، وبالنسبة للأفراد والشركات، فالهدف هو تجاوز هذه الفترة بأقل قدر ممكن من الخسائر".وختمت نابيولينا: "نتعب ونصبح عصبيين وسريعي الانفعال، أيها الرفاق، دعونا نتذكر أن الجميع يعتمد علينا الآن، لذلك يجب أن نكون متحدين، ونحتاج إلى الترفع عن أي خلافات، ومساعدة زملائنا، ففي بعض الأحيان تكون المساعدة هي القيام بشيء ما في العمل، وفي بعض الأحيان، فقط الدعم المعنوي، أشكركم على عملكم كل يوم، نحن فريق قوي، وأنا فخورة جدا بكم".وأعلنت وكالة التصنيف الدولية Fitch Ratings، أن كبرى البنوك الأوروبية ستواجه عددا من الصعوبات بعد فرض العقوبات الغربية على روسيا.وأوضحت الوكالة في بيان أن "العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستضغط على جودة الأصول في البنوك الأوروبية الغربية الكبرى، لكن أرباح التشغيل المرتفعة يجب أن تخفف من التأثير".
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روسيا, اقتصاد

البنك المركزي الروسي يتعهد "بمواجهة الصدمات"

14:35 GMT 02.03.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstovaالبنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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قالت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، اليوم الأربعاء، إن "الاقتصاد الروسي يواجه وضعا غير عادي، ولكن البنك المركزي فعل كل شيء لضمان قدرة النظام المالي للبلاد على مواجهة أي صدمات، والآن سيتأقلم بكل تأكيد".
وأضافت نابيولينا: "يواجه اقتصادنا وضعًا متطرفًا وغير عادي تمامًا، وبالطبع، نود جميعًا ألا يحدث هذا، ولكننا فعلنا كل شيء لضمان أن نظامنا المالي ونحن، بصفتنا البنك المركزي، يمكننا التعامل مع أي صدمات، سواء أكانت ذات طبيعة اقتصادية أو سياسية".
وأضافت نابيولينا: "أعتبر أن هذا هدفي الشخصي، وبالنسبة للأفراد والشركات، فالهدف هو تجاوز هذه الفترة بأقل قدر ممكن من الخسائر".
وختمت نابيولينا: "نتعب ونصبح عصبيين وسريعي الانفعال، أيها الرفاق، دعونا نتذكر أن الجميع يعتمد علينا الآن، لذلك يجب أن نكون متحدين، ونحتاج إلى الترفع عن أي خلافات، ومساعدة زملائنا، ففي بعض الأحيان تكون المساعدة هي القيام بشيء ما في العمل، وفي بعض الأحيان، فقط الدعم المعنوي، أشكركم على عملكم كل يوم، نحن فريق قوي، وأنا فخورة جدا بكم".
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وأعلنت وكالة التصنيف الدولية Fitch Ratings، أن كبرى البنوك الأوروبية ستواجه عددا من الصعوبات بعد فرض العقوبات الغربية على روسيا.
وأوضحت الوكالة في بيان أن "العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستضغط على جودة الأصول في البنوك الأوروبية الغربية الكبرى، لكن أرباح التشغيل المرتفعة يجب أن تخفف من التأثير".
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