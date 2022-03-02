https://arabic.sputniknews.com/20220302/السودان-يجلي-85-من-مواطنيه-في-أوكرانيا--1059373624.html

السودان يجلي 85% من مواطنيه في أوكرانيا

السودان يجلي 85% من مواطنيه في أوكرانيا

أعلن السودان إجلاء 85 في المئة من مواطنيه بأوكرانيا إلى دول مجاورة، وذلك ضمن جهود إعادة جميع رعاياه على خلفية تطورات الأحداث في الدولة الواقعة شرقي أوروبا. 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T14:47+0000

2022-03-02T14:47+0000

2022-03-02T14:47+0000

أخبار السودان اليوم

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الخرطوم - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء.وأشار البيان إلى أن السفارة السودانية في أوكرانيا تمكنت من إجلاء 150 سودانيا خلال اليومين الماضيين عبر الحدود الرومانية.وفي سياق متصل، أوضح البيان أن عدد السودانيين الذين غادروا أوكرانيا إلى بولندا بلغ نحو 400 شخص.وذكر البيان كذلك أنه يجري العمل بالتنسيق مع السفارة السودانية في برلين على إنهاء إجراءات المواطنين السودانيين حيث لا يمتلك عدد منهم جوازات سفر صالحة.كما تواصل السفارة السودانية في هنغاريا جهودها في تسهيل عبور 50 سودانيا وإيوائهم، إضافة إلى 30 سوداني عبروا إلى سلوفاكيا.ولفت البيان إلى أن نسبة السودانيين الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا بنحو 85 بالمئة، وتقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وسفاراتها في البلدان المشار إليها حتى يخرج جميع السودانيين من أوكرانيا بسلام.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.فيما بدأت دول عديدة بإجلاء رعاياها من أوكرانيا عبر دول الجوار مثل بولندا وهنغاريا ورومانيا.

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أخبار السودان اليوم