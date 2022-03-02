عربي
الاتحاد الأوروبي يحظر بث وتوزيع محتوى "سبوتنيك" و"آر تي" على أراضيه
https://arabic.sputniknews.com/20220302/الشركة-المنفذة-لمشروع-التيار-الشمالي-2-تنفي-إفلاسها-1059359824.html
الشركة المنفذة لمشروع "التيار الشمالي 2" تنفي إفلاسها
الشركة المنفذة لمشروع "التيار الشمالي 2" تنفي إفلاسها
ردت الشركة السويسرية المنفذة لمشروع خط الغاز "التيار الشمالي 2" على ما أثير مؤخرا في وسائل الإعلام بشأن طلب إشهار إفلاسها، بسبب العقوبات المفروضة على أنشطتها. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T11:04+0000
2022-03-02T11:04+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103853/34/1038533406_0:182:2990:1864_1920x0_80_0_0_36807e3fbeb29b7cbace8bfe587d7b9e.jpg
وقالت الشركة في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، "نحن لا نؤكد التقارير الإعلامية التي تفيد بأننا بدأنا في إجراءات إعلان الإفلاس".وأوضحت أن كل ما قامت به هو إبلاغ السلطات المحلية فقط بإنهاء عقود الموظفين بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عليها.وكانت ممثلة الشركة سيلفيا تالمان-غوت قد صرحت لـ"سبوتنيك" في وقت سابق، بأن الشركة لم تقدم طلبا لإعلان إفلاسها. ولكنها في الوقت نفسه قامت بتسريح جميع الموظفين الذين يبلغ عددهم 106 شخصا.يذكر أن تقارير إعلامية كانت قد ذكرت أن الشركة السويسرية، التي بنت خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" من روسيا إلى ألمانيا، قد طلبت رفع دعوى إفلاس.في الوقت الذي تحاول فيه تسوية المطالبات قبل الموعد النهائي الذي حددته العقوبات الأمريكية، والتي بموجبها يجب على المنظمات الأخرى وقف التعاون معها.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/ماتفيينكو-أوروبا-عاقبت-نفسها-عندما-قررت-تجميد-خط-الغاز-التيار-الشمالي-2-1059140598.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103853/34/1038533406_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_8523e4c0e9b1ebe197a0e0f782b970ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد

الشركة المنفذة لمشروع "التيار الشمالي 2" تنفي إفلاسها

11:04 GMT 02.03.2022
© Photo / Nord Stream 2 / Paul Langrockتلحيم أنابيب الغاز لمشروع التيار الشمالي - 2
تلحيم أنابيب الغاز لمشروع التيار الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© Photo / Nord Stream 2 / Paul Langrock
تابعنا عبرGoogle news
ردت الشركة السويسرية المنفذة لمشروع خط الغاز "التيار الشمالي 2" على ما أثير مؤخرا في وسائل الإعلام بشأن طلب إشهار إفلاسها، بسبب العقوبات المفروضة على أنشطتها.
وقالت الشركة في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، "نحن لا نؤكد التقارير الإعلامية التي تفيد بأننا بدأنا في إجراءات إعلان الإفلاس".
وأوضحت أن كل ما قامت به هو إبلاغ السلطات المحلية فقط بإنهاء عقود الموظفين بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عليها.
وكانت ممثلة الشركة سيلفيا تالمان-غوت قد صرحت لـ"سبوتنيك" في وقت سابق، بأن الشركة لم تقدم طلبا لإعلان إفلاسها. ولكنها في الوقت نفسه قامت بتسريح جميع الموظفين الذين يبلغ عددهم 106 شخصا.
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
تغطية أحداث دونباس
ماتفيينكو: أوروبا عاقبت نفسها عندما قررت تجميد خط الغاز "التيار الشمالي 2"
25 فبراير, 10:40 GMT
يذكر أن تقارير إعلامية كانت قد ذكرت أن الشركة السويسرية، التي بنت خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" من روسيا إلى ألمانيا، قد طلبت رفع دعوى إفلاس.
في الوقت الذي تحاول فيه تسوية المطالبات قبل الموعد النهائي الذي حددته العقوبات الأمريكية، والتي بموجبها يجب على المنظمات الأخرى وقف التعاون معها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس10:34 GMTخط الغاز المسمى بـالتيار التركي لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربيأسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 2000 دولار للمرة الأولى منذ 22 ديسمبر08:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала