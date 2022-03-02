https://arabic.sputniknews.com/20220302/الشركة-المنفذة-لمشروع-التيار-الشمالي-2-تنفي-إفلاسها-1059359824.html
الشركة المنفذة لمشروع "التيار الشمالي 2" تنفي إفلاسها
الشركة المنفذة لمشروع "التيار الشمالي 2" تنفي إفلاسها
ردت الشركة السويسرية المنفذة لمشروع خط الغاز "التيار الشمالي 2" على ما أثير مؤخرا في وسائل الإعلام بشأن طلب إشهار إفلاسها، بسبب العقوبات المفروضة على أنشطتها. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T11:04+0000
2022-03-02T11:04+0000
2022-03-02T11:04+0000
روسيا
اقتصاد
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وقالت الشركة في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، "نحن لا نؤكد التقارير الإعلامية التي تفيد بأننا بدأنا في إجراءات إعلان الإفلاس".وأوضحت أن كل ما قامت به هو إبلاغ السلطات المحلية فقط بإنهاء عقود الموظفين بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عليها.وكانت ممثلة الشركة سيلفيا تالمان-غوت قد صرحت لـ"سبوتنيك" في وقت سابق، بأن الشركة لم تقدم طلبا لإعلان إفلاسها. ولكنها في الوقت نفسه قامت بتسريح جميع الموظفين الذين يبلغ عددهم 106 شخصا.يذكر أن تقارير إعلامية كانت قد ذكرت أن الشركة السويسرية، التي بنت خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" من روسيا إلى ألمانيا، قد طلبت رفع دعوى إفلاس.في الوقت الذي تحاول فيه تسوية المطالبات قبل الموعد النهائي الذي حددته العقوبات الأمريكية، والتي بموجبها يجب على المنظمات الأخرى وقف التعاون معها.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/ماتفيينكو-أوروبا-عاقبت-نفسها-عندما-قررت-تجميد-خط-الغاز-التيار-الشمالي-2-1059140598.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, اقتصاد
الشركة المنفذة لمشروع "التيار الشمالي 2" تنفي إفلاسها
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ردت الشركة السويسرية المنفذة لمشروع خط الغاز "التيار الشمالي 2" على ما أثير مؤخرا في وسائل الإعلام بشأن طلب إشهار إفلاسها، بسبب العقوبات المفروضة على أنشطتها.
وقالت الشركة في بيان
حصلت عليه "سبوتنيك"، "نحن لا نؤكد التقارير الإعلامية التي تفيد بأننا بدأنا في إجراءات إعلان الإفلاس".
وأوضحت أن كل ما قامت به هو إبلاغ السلطات المحلية فقط بإنهاء عقود الموظفين بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة
على عليها.
وكانت ممثلة الشركة سيلفيا تالمان-غوت قد صرحت لـ"سبوتنيك
" في وقت سابق، بأن الشركة لم تقدم طلبا لإعلان إفلاسها. ولكنها في الوقت نفسه قامت بتسريح جميع الموظفين الذين يبلغ عددهم 106 شخصا.
يذكر أن تقارير إعلامية
كانت قد ذكرت أن الشركة السويسرية، التي بنت خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" من روسيا إلى ألمانيا، قد طلبت رفع دعوى إفلاس.
في الوقت الذي تحاول فيه تسوية المطالبات قبل الموعد النهائي الذي حددته العقوبات الأمريكية، والتي بموجبها يجب على المنظمات الأخرى وقف التعاون معها.