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الكشف عن قيمة عقد أبو جبل مع "النصر" السعودي
الكشف عن قيمة عقد أبو جبل مع "النصر" السعودي
كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء، عن قيمة عقد حارس مرمى نادي "الزمالك" المصري، محمد أبو جبل، مع نادي "النصر" السعودي. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T16:47+0000
2022-03-02T16:47+0000
نادي النصر السعودي
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ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، عن مصدر مقرب لها من الحارس المصري، تأكيده أن قيمة تعاقد أبو جبل مع نادي "النصر" السعودي، بعدما وقع اللاعب على عقد انتقاله له لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، هي 2 مليون دولار.وقال المصدر "إن أبو جبل سيحصل على مليوني دولار في الموسم الواحد مع النصر السعودي، وبالفعل وقع وحصل على مقدم التعاقد من الفريق السعودي".يشار إلى أن أبو جبل، كان قد عقد جلسة مع مسؤولي النادي السعودي، ووقع على عقود انضمامه للفريق لمدة موسمين، وهو ما سيمنعه من التجديد للزمالك.
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نادي النصر السعودي

الكشف عن قيمة عقد أبو جبل مع "النصر" السعودي

16:47 GMT 02.03.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIحارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل
حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء، عن قيمة عقد حارس مرمى نادي "الزمالك" المصري، محمد أبو جبل، مع نادي "النصر" السعودي.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، عن مصدر مقرب لها من الحارس المصري، تأكيده أن قيمة تعاقد أبو جبل مع نادي "النصر" السعودي، بعدما وقع اللاعب على عقد انتقاله له لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، هي 2 مليون دولار.
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وقال المصدر "إن أبو جبل سيحصل على مليوني دولار في الموسم الواحد مع النصر السعودي، وبالفعل وقع وحصل على مقدم التعاقد من الفريق السعودي".
يشار إلى أن أبو جبل، كان قد عقد جلسة مع مسؤولي النادي السعودي، ووقع على عقود انضمامه للفريق لمدة موسمين، وهو ما سيمنعه من التجديد للزمالك.
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