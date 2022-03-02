https://arabic.sputniknews.com/20220302/حميدتي-يحذر-من-تضرر-العالم-نتيجة-العقوبات-على-روسيا-ويدعو-إلى-توافق-عاجل-1059361130.html

حميدتي يحذر من تضرر العالم نتيجة العقوبات على روسيا ويدعو إلى توافق عاجل

حميدتي يحذر من تضرر العالم نتيجة العقوبات على روسيا ويدعو إلى توافق عاجل

دعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الأربعاء، إلى "الحوار بين روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى وقف إطلاق نار في أقرب وقت ممكن". 02.03.2022, سبوتنيك عربي

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موسكو- سبوتنيك. وأعرب حميدتي، في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك": عن تمنياته من المجتمع الدولي أن يدعم الحوار الجاري وأن يكون هناك وقف إطلاق نار عاجل وأن يتوصل الطرفين إلى الوفاق".وأضاف: "نحن إكتوينا بنار الحروب ونعلم ماذا تعني الحروب وأسبابها والرابح بالحرب هو خاسر فنتمنى أن تقف الحرب اليوم قبل الغد"، مشيرا إلى أن "العالم الآن يمكن أن يتضرر من العقوبات على الاقتصاد الروسي لأن العقوبات سلاح ذو حدين".واعتبر دقلو أن "العقوبات تفاقم الأزمة"، مشيرا إلى أن بلاده "تدفع اليوم ثمن العقوبات وستبقى ندفع زمنا طويلا جدا".وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220301/مستشارو-الرئيس-الصيني-العقوبات-الغربية-على-روسيا-ستأتي-بنتائج-عكسية-1059343071.html

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