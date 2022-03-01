عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220301/مستشارو-الرئيس-الصيني-العقوبات-الغربية-على-روسيا-ستأتي-بنتائج-عكسية-1059343071.html
مستشارو الرئيس الصيني: العقوبات الغربية على روسيا ستأتي بنتائج عكسية
مستشارو الرئيس الصيني: العقوبات الغربية على روسيا ستأتي بنتائج عكسية
قالت مجموعة بحثية تقدم المشورة للرئيس الصيني شي جين بينغ، إن العقوبات الغربية على روسيا ستؤدي في النهاية إلى مزيد من الضرر للولايات المتحدة وحلفائها. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T21:07+0000
2022-03-01T21:07+0000
روسيا
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104208/30/1042083055_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e9cd63dedd3f875400676e5411968582.jpg
وكتب ما شيويه، الباحث المشارك في معاهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة، في مقال نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، إن روسيا تكيفت إلى حد كبير للتعامل مع الإجراءات المالية العقابية منذ عام 2014.وأضاف ما، الذي ترتبط مؤسسته البحثية بوزارة أمن الدولة التي تعد بمثابة وكالة للاستخبارات المدنية الصينية، أن الحلفاء الأمريكيين والأوروبيين سينتهي بهم الأمر بالمعاناة بسبب دعمهم لأوكرانيا، وفقا لما نقلته "بلومبيرغ".وأوضح ما أن فصل البنوك الروسية من نظام "سويفت" للرسائل المالية سينتهي به الأمر إلى إلحاق الضرر بأوروبا بنفس القدر، مضيفا أن واشنطن قد تتكبد أيضا تكاليف كبيرة في المستقبل من خلال تقديم مساعدات اقتصادية وإنسانية للحلفاء، وأن أوروبا يمكن يتزعزع استقرارها بسبب النازحين الكثر.وكتب ما يقول: "إذا لم يتم التعامل مع أزمة اللاجئين في أوكرانيا بشكل صحيح ، فسيساعد روسيا في تخريب الناتو. الجدل الحاد حول مشاكل اللاجئين داخل أوروبا يمكن أن يضر بوحدتها (القارة)".ومع ذلك، يمكن للصين أن تقدم بعض الدعم لروسيا لمنع العقوبات القاسية، حيث من المتوقع أن تحصل الشركات الصينية على النفط الروسي بسعر مخفض إذا ردعت العقوبات مشترين آخرين.ويمكن أن توفر أيضا شريان حياة ماليا لأن بنك الصين الشعبي لديه مقايضة عملات بمليارات الدولارات مع نظيره في موسكو، مما يسمح للدولتين بتوفير السيولة للشركات حتى تتمكن من مواصلة التداول.عملت روسيا أيضا على منع سيطرة الدولار على نظامها المالي في السنوات الأخيرة، وباعت معظم سندات الخزانة الأمريكية في عام 2018، في الوقت الذي تستعد فيه لعقوبات محتملة.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/من-داخل-قبو-زيلينسكي-يدعو-بايدن-إلى-إيصال-رسالة-قوية-بشأن-روسيا-1059339545.html
https://arabic.sputniknews.com/20220301/سعر-القمح-يبلغ-أعلى-مستوى-منذ-2008-بفعل-الأزمة-الأوكرانية-والعقوبات-الغربية-1059331576.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104208/30/1042083055_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_25d998870cf9e2e23b6772c67a209739.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

مستشارو الرئيس الصيني: العقوبات الغربية على روسيا ستأتي بنتائج عكسية

21:07 GMT 01.03.2022
© Sputnik . Aleksey Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصور لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في مساء احتفالي في مسرح "بولشوي تياتر" (المسرح الكبير)، بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء العلاقات بين روسيا والصين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019
 لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في مساء احتفالي في مسرح بولشوي تياتر (المسرح الكبير)، بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء العلاقات بين روسيا والصين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Aleksey Druzhinin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قالت مجموعة بحثية تقدم المشورة للرئيس الصيني شي جين بينغ، إن العقوبات الغربية على روسيا ستؤدي في النهاية إلى مزيد من الضرر للولايات المتحدة وحلفائها.
وكتب ما شيويه، الباحث المشارك في معاهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة، في مقال نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، إن روسيا تكيفت إلى حد كبير للتعامل مع الإجراءات المالية العقابية منذ عام 2014.
وأضاف ما، الذي ترتبط مؤسسته البحثية بوزارة أمن الدولة التي تعد بمثابة وكالة للاستخبارات المدنية الصينية، أن الحلفاء الأمريكيين والأوروبيين سينتهي بهم الأمر بالمعاناة بسبب دعمهم لأوكرانيا، وفقا لما نقلته "بلومبيرغ".
وأوضح ما أن فصل البنوك الروسية من نظام "سويفت" للرسائل المالية سينتهي به الأمر إلى إلحاق الضرر بأوروبا بنفس القدر، مضيفا أن واشنطن قد تتكبد أيضا تكاليف كبيرة في المستقبل من خلال تقديم مساعدات اقتصادية وإنسانية للحلفاء، وأن أوروبا يمكن يتزعزع استقرارها بسبب النازحين الكثر.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
تغطية أحداث دونباس
من داخل قبو... زيلينسكي يدعو بايدن إلى إيصال "رسالة قوية" بشأن روسيا
18:05 GMT
وكتب ما يقول: "إذا لم يتم التعامل مع أزمة اللاجئين في أوكرانيا بشكل صحيح ، فسيساعد روسيا في تخريب الناتو. الجدل الحاد حول مشاكل اللاجئين داخل أوروبا يمكن أن يضر بوحدتها (القارة)".
ومع ذلك، يمكن للصين أن تقدم بعض الدعم لروسيا لمنع العقوبات القاسية، حيث من المتوقع أن تحصل الشركات الصينية على النفط الروسي بسعر مخفض إذا ردعت العقوبات مشترين آخرين.
ويمكن أن توفر أيضا شريان حياة ماليا لأن بنك الصين الشعبي لديه مقايضة عملات بمليارات الدولارات مع نظيره في موسكو، مما يسمح للدولتين بتوفير السيولة للشركات حتى تتمكن من مواصلة التداول.
عملت روسيا أيضا على منع سيطرة الدولار على نظامها المالي في السنوات الأخيرة، وباعت معظم سندات الخزانة الأمريكية في عام 2018، في الوقت الذي تستعد فيه لعقوبات محتملة.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
الحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
سعر القمح يبلغ أعلى مستوى منذ 2008 بفعل الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية
15:04 GMT
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس20:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала