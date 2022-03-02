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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220302/زاخاروفا-وقف-ألمانيا-التصديق-على-التيار-الشمالي-2-سينتج-عنه-ضرر-لا-رجعة-فيه-1059370946.html
زاخاروفا: وقف ألمانيا التصديق على "التيار الشمالي 2" سينتج عنه ضرر لا رجعة فيه
زاخاروفا: وقف ألمانيا التصديق على "التيار الشمالي 2" سينتج عنه ضرر لا رجعة فيه
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن قرار ألمانيا بوقف عملية التصديق على "نورد ستريم 2" سيؤدي إلى ضرر لا رجعة فيه للعلاقات بين موسكو... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T14:13+0000
2022-03-02T14:13+0000
تغطية أحداث دونباس
اقتصاد
السيل الشمالي 2
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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وقالت زاخاروفا في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: "في هذا الصدد، نود أن نعلن أن قرار برلين بوقف المشروع سيؤدي إلى ضرر لا رجعة فيه للعلاقات الروسية الألمانية، والتي كانت بعيدة كل البعد عن الضبابية في السنوات الأخيرة دون خطأ من جانبنا".وأكدت زاخاروفا أن موقف روسيا بشأن التعاون في مجال الطاقة مع ألمانيا لم يتغير بعد قرار برلين بوقف التصديق على "نورد ستريم 2" أو "التيار الشمالي 2"، قائلة: "في ظل هذه الخلفية، لم يتغير موقفنا بشأن التعاون في مجال الطاقة مع ألمانيا ومع أوروبا ككل. لقد أكدت روسيا باستمرار أن مشروع التيار الشمالي 2 هو مشروع اقتصادي وتجاري بحت، تم تنفيذه وفقًا للقانون الدولي ولوائح الاتحاد الأوروبي، وتشريعات الدول الساحلية ذات الصلة. سيكون تشغيل خط أنابيب الغاز هذا في الوقت المناسب في مصلحة كل من روسيا وأوروبا".كما أوضحت زاخاروفا أنه نتيجة لرفض برلين تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" سيكون ارتفاعا سريعا في أسعار الغاز في أوروبا، "بالإضافة إلى المنفعة المتبادلة، يهدف المسار الجديد إلى تعزيز تنويع إمدادات الغاز وأن يصبح عنصر استقرار لسوق الغاز في أوروبا. ومن الواضح أن هذا لن يحدث في المستقبل المنظور، حيث أصبح المشروع رهينة الارتباط المصطنع بالمؤامرات السياسية الأخرى. وستكون النتيجة الحتمية للتخلي عن السيل الشمالي 2، كما نرى بالفعل، النمو السريع لأسعار الغاز في السوق الأوروبية".هذا وكانت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، قد صرحت في وقت سابق، أن أوروبا عاقبت نفسها بفرض عقوبات على خط الغاز "التيار الشمالي 2".وأضافت ماتفيينكو للصحفيين، إن هذه العقوبات لن تؤدي إلى شيء سوى رفع أسعار الغاز في أوروبا.وأضافت ماتفيينكو أن قرار تجميد خط التيار الشمالي 2 هو إجراء مؤقت، معقبة: ذلك على الأقل هو ما يعتقده كل العقلاء.وفي السياق، كشفت ماتفيينكو أن روسيا أعدت حزمة من العقوبات الجوابية ضد الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/إعلام-الشركة-المنفذة-لمشروع-التيار-الشمالي-2-تدرس-طلب-إعلان-إفلاسها-1059319232.html
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اقتصاد, السيل الشمالي 2, عقوبات أمريكية ضد روسيا

زاخاروفا: وقف ألمانيا التصديق على "التيار الشمالي 2" سينتج عنه ضرر لا رجعة فيه

14:13 GMT 02.03.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصورمشروع بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي - 2 "
مشروع بناء خط أنابيب الغاز السيل الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن قرار ألمانيا بوقف عملية التصديق على "نورد ستريم 2" سيؤدي إلى ضرر لا رجعة فيه للعلاقات بين موسكو وبرلين.
وقالت زاخاروفا في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: "في هذا الصدد، نود أن نعلن أن قرار برلين بوقف المشروع سيؤدي إلى ضرر لا رجعة فيه للعلاقات الروسية الألمانية، والتي كانت بعيدة كل البعد عن الضبابية في السنوات الأخيرة دون خطأ من جانبنا".
وأكدت زاخاروفا أن موقف روسيا بشأن التعاون في مجال الطاقة مع ألمانيا لم يتغير بعد قرار برلين بوقف التصديق على "نورد ستريم 2" أو "التيار الشمالي 2"، قائلة: "في ظل هذه الخلفية، لم يتغير موقفنا بشأن التعاون في مجال الطاقة مع ألمانيا ومع أوروبا ككل. لقد أكدت روسيا باستمرار أن مشروع التيار الشمالي 2 هو مشروع اقتصادي وتجاري بحت، تم تنفيذه وفقًا للقانون الدولي ولوائح الاتحاد الأوروبي، وتشريعات الدول الساحلية ذات الصلة. سيكون تشغيل خط أنابيب الغاز هذا في الوقت المناسب في مصلحة كل من روسيا وأوروبا".
كما أوضحت زاخاروفا أنه نتيجة لرفض برلين تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" سيكون ارتفاعا سريعا في أسعار الغاز في أوروبا، "بالإضافة إلى المنفعة المتبادلة، يهدف المسار الجديد إلى تعزيز تنويع إمدادات الغاز وأن يصبح عنصر استقرار لسوق الغاز في أوروبا. ومن الواضح أن هذا لن يحدث في المستقبل المنظور، حيث أصبح المشروع رهينة الارتباط المصطنع بالمؤامرات السياسية الأخرى. وستكون النتيجة الحتمية للتخلي عن السيل الشمالي 2، كما نرى بالفعل، النمو السريع لأسعار الغاز في السوق الأوروبية".
التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
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أمس, 11:53 GMT
هذا وكانت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، قد صرحت في وقت سابق، أن أوروبا عاقبت نفسها بفرض عقوبات على خط الغاز "التيار الشمالي 2".
وأضافت ماتفيينكو للصحفيين، إن هذه العقوبات لن تؤدي إلى شيء سوى رفع أسعار الغاز في أوروبا.
وأضافت ماتفيينكو أن قرار تجميد خط التيار الشمالي 2 هو إجراء مؤقت، معقبة: ذلك على الأقل هو ما يعتقده كل العقلاء.
وفي السياق، كشفت ماتفيينكو أن روسيا أعدت حزمة من العقوبات الجوابية ضد الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس15:12 GMT
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