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https://arabic.sputniknews.com/20220302/صحيفة-الملياردير-الروسي-أبراموفيتش-يعرض-نادي-تشيلسي-للبيع-1059357618.html
صحيفة: الملياردير الروسي أبراموفيتش يعرض نادي تشيلسي للبيع
صحيفة: الملياردير الروسي أبراموفيتش يعرض نادي تشيلسي للبيع
كشفت صحيفة سويسرية، أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش عرض نادي تشيلسي للبيع، لافتة إلى أنه في حالة رعب من مواجهة عقوبات من الحكومة البريطانية. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T10:26+0000
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وحسب صحيفة "بليك" السويسرية، تلقى الملياردير السويسري هانسجورغ ويس، عرضاً لشراء تشيلسي من مالكه الروسي.وقال ويس البالغ من العمر 86 عاماً، إن لديه مجموعة مهتمة بشراء النادي اللندني العملاق.وأضاف أن "أبراموفيتش يحاول بيع جميع ممتلكاته في إنجلترا، كما أنه يريد التخلص من تشيلسي بسرعة. تلقيت أنا و3 أشخاص آخرين عرضاً الثلاثاء لشراء النادي منه".وأوضح: "يجب أن أنتظر من 4 إلى 5 أيام، لأن أبراموفيتش يطلب الكثير من المال في الوقت الحالي".وتابع: "فكما تعلمون تشيلسي مدين له بملياري جنيه إسترليني ولكن تشيلسي لا يملك المال، وهذا يعني بأن أولئك الذين سيشترون تشيلسي يجب أن يعوضوا أبراموفيتش".وأشار إلى أنه لو قام بشراء تشيلسي لن يكون ذلك بمفرده بل مع مجموعة تتكون من 6 إلى 7 مستثمرين.وتعرض أبراموفيتش لضغوط متزايدة خلال الأسبوع الماضي، على خلفية الأحداث في أوكرانيا.وأعلن أبراموفيتش السبت الماضي، أنه منح مجلس أمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية مسؤولية إدارة النادي الإنجليزي الذي يمتلكه منذ عام 2003، من دون تحديد أسباب هذه الخطوة.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, نادي تشيلسي, بريطانيا, أخبار العالم الآن

صحيفة: الملياردير الروسي أبراموفيتش يعرض نادي تشيلسي للبيع

10:26 GMT 02.03.2022
© AFP 2022 / July Octaviaرومان أبراموفيتش
رومان أبراموفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© AFP 2022 / July Octavia
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كشفت صحيفة سويسرية، أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش عرض نادي تشيلسي للبيع، لافتة إلى أنه في حالة رعب من مواجهة عقوبات من الحكومة البريطانية.
وحسب صحيفة "بليك" السويسرية، تلقى الملياردير السويسري هانسجورغ ويس، عرضاً لشراء تشيلسي من مالكه الروسي.
وقال ويس البالغ من العمر 86 عاماً، إن لديه مجموعة مهتمة بشراء النادي اللندني العملاق.
وأضاف أن "أبراموفيتش يحاول بيع جميع ممتلكاته في إنجلترا، كما أنه يريد التخلص من تشيلسي بسرعة. تلقيت أنا و3 أشخاص آخرين عرضاً الثلاثاء لشراء النادي منه".
وأوضح: "يجب أن أنتظر من 4 إلى 5 أيام، لأن أبراموفيتش يطلب الكثير من المال في الوقت الحالي".
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وتابع: "فكما تعلمون تشيلسي مدين له بملياري جنيه إسترليني ولكن تشيلسي لا يملك المال، وهذا يعني بأن أولئك الذين سيشترون تشيلسي يجب أن يعوضوا أبراموفيتش".
وأشار إلى أنه لو قام بشراء تشيلسي لن يكون ذلك بمفرده بل مع مجموعة تتكون من 6 إلى 7 مستثمرين.
وتعرض أبراموفيتش لضغوط متزايدة خلال الأسبوع الماضي، على خلفية الأحداث في أوكرانيا.
وأعلن أبراموفيتش السبت الماضي، أنه منح مجلس أمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية مسؤولية إدارة النادي الإنجليزي الذي يمتلكه منذ عام 2003، من دون تحديد أسباب هذه الخطوة.
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