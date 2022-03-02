https://arabic.sputniknews.com/20220302/هيئة-الطيران-الأمريكية-تهدد-باحتجاز-الطائرات-الروسية-1059373254.html
هيئة الطيران الأمريكية تهدد باحتجاز الطائرات الروسية
هيئة الطيران الأمريكية تهدد باحتجاز الطائرات الروسية
أعلنت هيئة مصالح الطيران الأمريكية أنه قد يتم اعتراض الطائرات الروسية في الفضاء الجوي للولايات المتحدة واحتجاز طاقم الطائرة. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T14:43+0000
2022-03-02T14:43+0000
2022-03-02T14:48+0000
تغطية أحداث دونباس
عقوبات أمريكية ضد روسيا
طيران
روسيا
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وقالت إدارة الطيران الفيدرالي في بيان، اليوم الأربعاء: "يجوز اعتراض الطائرات المشغلة المحددة في التعليمات التي لا تمتثل لها، واحتجاز طياريها وأفراد الطاقم الآخرين واستجوابهم من قبل مسؤولي إنفاذ القانون أو مسؤولي الأمن".هذا وأعلنت شركة "إيرباص" الفرنسية عن وقف جميع خدماتها الفنية والعمل في منشآتها الموجودة على الأراضي الروسية.وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن الشركة أوقفت جميع خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية وتوريد قطع الغيار لروسيا.هذا وكانت الشركة الفرنسية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها تحلل تأثير العقوبات التي أعلنتها المفوضية الأوروبية ضد روسيا على صناعة الطيران.وأضاف المتحدث باسم إيرباص: "ما زلنا نحلل تأثير العقوبات المعلنة، ومن السابق لأوانه التعليق بالتفصيل على تأثيرها، وسنلتزم بجميع العقوبات والقوانين المعمول بها بمجرد دخولها حيز التنفيذ".وتابع أن "الشركة تراقب الوضع عن كثب مع شركائها وعملائها ومورديها"، مشيرا إلى أنه "من دواعي القلق أن نرى الوضع الأمني يتدهور بهذه السرعة في أوروبا".
https://arabic.sputniknews.com/20220302/إعلام-إيرباص-توقف-جميع-خدمات-الدعم-لشركات-الطيران-الروسية--1059353415.html
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عقوبات أمريكية ضد روسيا, طيران, روسيا
هيئة الطيران الأمريكية تهدد باحتجاز الطائرات الروسية
14:43 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 14:48 GMT 02.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت هيئة مصالح الطيران الأمريكية أنه قد يتم اعتراض الطائرات الروسية في الفضاء الجوي للولايات المتحدة واحتجاز طاقم الطائرة.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالي في بيان، اليوم الأربعاء: "يجوز اعتراض الطائرات المشغلة المحددة في التعليمات التي لا تمتثل لها، واحتجاز طياريها وأفراد الطاقم الآخرين واستجوابهم من قبل مسؤولي إنفاذ القانون أو مسؤولي الأمن".
وأشار البيان إلى أنه سيتم استثناء الطائرات المشاركة في العمليات الإنسانية التي وافقت عليها سلطات الطيران، وكذلك الطائرات التي تعمل لأغراض دبلوماسية. ومع ذلك، من الضروري أولاً الحصول على الإذن المناسب من وزارة النقل.
هذا وأعلنت شركة "إيرباص" الفرنسية عن وقف جميع خدماتها الفنية والعمل في منشآتها الموجودة على الأراضي الروسية.
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن الشركة أوقفت جميع خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية وتوريد قطع الغيار لروسيا.
هذا وكانت الشركة الفرنسية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها تحلل تأثير العقوبات
التي أعلنتها المفوضية الأوروبية ضد روسيا على صناعة الطيران.
وأضاف المتحدث باسم إيرباص: "ما زلنا نحلل تأثير العقوبات المعلنة، ومن السابق لأوانه التعليق بالتفصيل على تأثيرها، وسنلتزم بجميع العقوبات والقوانين المعمول بها بمجرد دخولها حيز التنفيذ".
وتابع أن "الشركة تراقب الوضع عن كثب مع شركائها وعملائها ومورديها"، مشيرا إلى أنه "من دواعي القلق أن نرى الوضع الأمني يتدهور بهذه السرعة في أوروبا".