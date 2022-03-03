https://arabic.sputniknews.com/20220303/إعلام-ماكرون-يعلن-ترشحه-للانتخابات-الرئاسية-يوم-الجمعة-في-رسالة-مفتوحة--1059401017.html
إعلام: ماكرون يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في رسالة مفتوحة يوم الجمعة
إعلام: ماكرون يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في رسالة مفتوحة يوم الجمعة
أعلنت وسائل إعلام فرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعلن عن الترشح للانتخابات الرئاسية يوم الجمعة في رسالة مفتوحة تنشر في وسائل الإعلام. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T11:54+0000
2022-03-03T11:54+0000
2022-03-03T12:11+0000
العالم
إيمانويل ماكرون
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وأفادت قناة "بي اف ام" المحلية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترشحه لفترة رئاسية ثانية في 4 مارس/آذار في رسالة مفتوحة تنشر في الصحف الإقليمية.وأضافت الصحيفة أن نداء ماكرون المفتوح للفرنسيين بشأن ترشيحه سينشر صباح الجمعة في عدة منشورات.هذا وأظهر استطلاع رأي تصدر الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون و وزعيمة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان لي بن لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.وأفادت وكالة "رويترز" أن الاستطلاع، الذي أجراه "بارومتر أوبيونواي"وشركاء "كيا" لإيكوس وراديو "كلاسيك"، أظهر فوز الرئيس الفرنسي إيماويل ماكرون وزعيمة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا والمقرر إجراؤها في شهر أبريل/نيسان الجاري.هذا وأظهر استطلاع للرأي، أجرته إبسوس- سوبرا ستيريا لصحيفة "لوموند"، ومؤسسة جان جوريس، ومركز الأبحاث السياسية سيفيبوف، في وقت سابق،أن الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، سيحقق تقدما كبيرا على منافسيه في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا حال أجريت الانتخابات يوم الأحد.ووفقا لنتائج الاستفتاء، فإن الرئيس الفرنسي ماكرون الذي لم يعلن ترشيحه رسميا حتى الآن حظي بـ 25 في المئة من نوايا التصويت مقابل مرشحتي اليمين فاليري بيكريس واليمين المتطرف مارين لوبن اللتين تعادلتا بنسبة 15.5 في المئة.كما أظهرت النتائج أن ماكرون سوف يفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام أي من المرشحتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/استطلاع-رأي-يظهر-تصدر-ماكرون-ولوبان-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-1059399533.html
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العالم, إيمانويل ماكرون
إعلام: ماكرون يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في رسالة مفتوحة يوم الجمعة
11:54 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 12:11 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام فرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعلن عن الترشح للانتخابات الرئاسية يوم الجمعة في رسالة مفتوحة تنشر في وسائل الإعلام.
وأفادت قناة "بي اف ام" المحلية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترشحه لفترة رئاسية ثانية في 4 مارس/آذار في رسالة مفتوحة تنشر في الصحف الإقليمية.
وأضافت الصحيفة أن نداء ماكرون المفتوح للفرنسيين بشأن ترشيحه سينشر صباح الجمعة في عدة منشورات.
هذا وأظهر استطلاع رأي تصدر الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون و وزعيمة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان لي بن لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وأفادت وكالة "رويترز" أن الاستطلاع، الذي أجراه "بارومتر أوبيونواي"وشركاء "كيا" لإيكوس وراديو "كلاسيك"، أظهر فوز الرئيس الفرنسي إيماويل ماكرون وزعيمة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا والمقرر إجراؤها في شهر أبريل/نيسان الجاري.
هذا وأظهر استطلاع للرأي، أجرته إبسوس- سوبرا ستيريا لصحيفة "لوموند"، ومؤسسة جان جوريس، ومركز الأبحاث السياسية سيفيبوف، في وقت سابق،
أن الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، سيحقق تقدما كبيرا على منافسيه في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا حال أجريت الانتخابات يوم الأحد.
ووفقا لنتائج الاستفتاء، فإن الرئيس الفرنسي
ماكرون الذي لم يعلن ترشيحه رسميا حتى الآن حظي بـ 25 في المئة من نوايا التصويت مقابل مرشحتي اليمين فاليري بيكريس واليمين المتطرف مارين لوبن اللتين تعادلتا بنسبة 15.5 في المئة.
كما أظهرت النتائج أن ماكرون سوف يفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية
أمام أي من المرشحتين.