https://arabic.sputniknews.com/20220303/الإنتربول-يرفض-طلب-أوكرانيا-تعليق-عضوية-روسيا--1059423869.html
الإنتربول ترفض طلب أوكرانيا استبعاد روسيا من المنظمة
الإنتربول ترفض طلب أوكرانيا استبعاد روسيا من المنظمة
رفضت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) طلب أوكرانيا استبعاد روسيا من المنظمة الدولية على الرغم من دعم بريطانيا وبولندا لتعليق عضوية موسكو. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T19:11+0000
2022-03-03T19:11+0000
2022-03-03T19:46+0000
الإنتربول
روسيا
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قال متحدث باسم الأمانة العامة للإنتربول إن الجمعية العامة وحدها هي التي يمكنها التصويت على القضايا المتعلقة بالعضوية، بحسب صحيفة "غارديان".وتضم الجمعية العامة، وهي الهيئة الإدارية العليا للإنتربول، ممثلين من كل الدول الأعضاء البالغ عددها 195 دولة.والإنتربول هي هيئة فوق وطنية تقدم الدعم في التحقيقات للدول الأعضاء، عبر نظام النشرة الحمراء الذي يبلغ عن المشتبه بهم دوليا.في وقت سابق من الأسبوع الجاري، كتب وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي إلى المنظمة طلبا بطرد روسيا بعد شنها عملية عسكرية خاصة في جنوب شرقي أوكرانيا.ودعمت كل من بريطانيا وبولندا جهود أوكرانيا على الرغم من أن مطالبة البلدين بتعليق عضوية روسيا بدلا من استبعادها.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/أمين-عام-الإنتربول-يقوم-بزيارة-رسمية-إلى-قطر-1054340477.html
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الإنتربول, روسيا
الإنتربول ترفض طلب أوكرانيا استبعاد روسيا من المنظمة
19:11 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 19:46 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
رفضت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) طلب أوكرانيا استبعاد روسيا من المنظمة الدولية على الرغم من دعم بريطانيا وبولندا لتعليق عضوية موسكو.
قال متحدث باسم الأمانة العامة للإنتربول إن الجمعية العامة وحدها هي التي يمكنها التصويت على القضايا المتعلقة بالعضوية، بحسب صحيفة "غارديان"
.
19 ديسمبر 2021, 13:47 GMT
وتضم الجمعية العامة، وهي الهيئة الإدارية العليا للإنتربول، ممثلين من كل الدول الأعضاء البالغ عددها 195 دولة.
والإنتربول هي هيئة فوق وطنية تقدم الدعم في التحقيقات للدول الأعضاء، عبر نظام النشرة الحمراء الذي يبلغ عن المشتبه بهم دوليا.
وأشارت الصحيفة إلى أن استمرار إدراج روسيا في المنظمة يعطيها حق الوصول إلى قاعدة بيانات النشرة الحمراء والدعم المحتمل على نطاق أوسع.
في وقت سابق من الأسبوع الجاري، كتب وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي إلى المنظمة طلبا بطرد روسيا بعد شنها عملية عسكرية خاصة في جنوب شرقي أوكرانيا.
ودعمت كل من بريطانيا وبولندا جهود أوكرانيا على الرغم من أن مطالبة البلدين بتعليق عضوية روسيا بدلا من استبعادها.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.