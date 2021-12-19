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https://arabic.sputniknews.com/20211219/أمين-عام-الإنتربول-يقوم-بزيارة-رسمية-إلى-قطر-1054340477.html
أمين عام الإنتربول يقوم بزيارة رسمية إلى قطر
أمين عام الإنتربول يقوم بزيارة رسمية إلى قطر
بدأ أمين عام المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" يورغين شتوك، زيارة رسمية إلى دولة قطر لبحث عدد من القضايا مع المسؤولين القطريين. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T13:47+0000
2021-12-19T13:47+0000
2021-12-19T13:47+0000
العالم العربي
أخبار قطر اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء خالد بن خليفة آل ثاني، كان في استقبال أمين عام المنظمة الدولية، صباح اليوم.ويترأس أمين عام "الإنتربول" وفدا من المنظمة الدولية خلال زيارته إلى دولة قطر.ولفتت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يتم العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين قطر والمنظمة الدولية، خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء القطري وأمين عام "الإنتربول".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار قطر اليوم
أمين عام الإنتربول يقوم بزيارة رسمية إلى قطر
بدأ أمين عام المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" يورغين شتوك، زيارة رسمية إلى دولة قطر لبحث عدد من القضايا مع المسؤولين القطريين.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء خالد بن خليفة آل ثاني، كان في استقبال أمين عام
المنظمة الدولية
، صباح اليوم.
ويترأس أمين عام "
الإنتربول
" وفدا من المنظمة الدولية خلال زيارته إلى دولة قطر.
ولفتت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يتم العديد من
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
بين قطر والمنظمة الدولية، خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء القطري وأمين عام "الإنتربول".