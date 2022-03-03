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https://arabic.sputniknews.com/20220303/باشاغا-يقدم-بلاغا-للنائب-العام-الليبي-يتهم-الدبيبة-بمنع-أعضاء-حكومته-من-السفر-لأداء-اليمين-1059400726.html
باشاغا يقدم بلاغا للنائب العام الليبي يتهم الدبيبة بمنع أعضاء حكومته من السفر لأداء اليمين الدستورية
باشاغا يقدم بلاغا للنائب العام الليبي يتهم الدبيبة بمنع أعضاء حكومته من السفر لأداء اليمين الدستورية
اتهم رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، اليوم الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بمنع أعضاء حكومته من السفر من طرابلس إلى... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T12:03+0000
2022-03-03T12:03+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وفي رسالة وجهّها فتحي باشاغا إلى مكتب النائب العام، وصلت إلى "سبوتنيك" نسخة منها، اتهم الأخير ما وصفها بـ"الحكومة المنتهية الصلاحية باستغلال السلطة، وبإقفال المجال الجوي الليبي بالكامل"، متهما حكومة الدبيبة بمنع حكومته من ممارسة مهامها واجباتها.وذكر باشاغا، في بلاغه أن إغلاق المجال الجوي جاء لمنع وزراء الحكومة، السفر من طرابلس إلى طبرق لتأدية اليمين القانونية، موضحا أن هذا العمل يعد انتهاكا صريحا لحق التنقل المكفول دستورا واعتداء على السلطات السياسية ومنعها من ممارسات واجباتها وفق القانون.وكان عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بأنه "يريد الحكم على أجداث الليبيين".وقال التكبالي، في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الدبيبة أمر بمنع الوزراء المتوجهين إلى طبرق لحلف اليمين، وحين استعملوا السيارات أطلق النار عليهم من قبل ميليشياته من مصراته وتم احتجازهم".وأكد أن "ما فعله الدبيبة اختراق صارخ لحقوقهم"، قائلا: "لتحيا الديمقراطية والانتخابات الحرة".ونقلت وكالة "رويترز"، في وقت سابق اليوم، عن مصدرين مقربين من رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، إن "قوة مسلحة لها صلة بالدبيبة احتجزت وزيرين من الحكومة المنافسة كان من المقرر أن يؤديا اليمين اليوم الخميس.ومنح البرلمان الليبي، أمس الثلاثاء، الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وتكونت قائمة الحكومة التي قدمها باشاغا، من 3 نواب لرئيس الحكومة و30 وزيرًا و8 وزراء دولة.من جهتها، رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.وقال بيان لحكومة الدبيبة: "إن ما حدث في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية".
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https://arabic.sputniknews.com/20220301/حكومة-الدبيبة-ترفض-منح-البرلمان-الثقة-لحكومة-جديدة-في-ليبيا-وتؤكد-استمرارها-في-عملها-1059337850.html
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أخبار ليبيا اليوم

باشاغا يقدم بلاغا للنائب العام الليبي يتهم الدبيبة بمنع أعضاء حكومته من السفر لأداء اليمين الدستورية

12:03 GMT 03.03.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAرئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا
رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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اتهم رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، اليوم الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بمنع أعضاء حكومته من السفر من طرابلس إلى طبرق شرقي البلاد حيث مقر البرلمان، لأداء اليمين القانونية.
وفي رسالة وجهّها فتحي باشاغا إلى مكتب النائب العام، وصلت إلى "سبوتنيك" نسخة منها، اتهم الأخير ما وصفها بـ"الحكومة المنتهية الصلاحية باستغلال السلطة، وبإقفال المجال الجوي الليبي بالكامل"، متهما حكومة الدبيبة بمنع حكومته من ممارسة مهامها واجباتها.
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
وليامز: سأرسل خطابا اليوم إلى مجلسي النواب والدولة بشأن وضع أساس دستوري للانتخابات في ليبيا
10:27 GMT
وذكر باشاغا، في بلاغه أن إغلاق المجال الجوي جاء لمنع وزراء الحكومة، السفر من طرابلس إلى طبرق لتأدية اليمين القانونية، موضحا أن هذا العمل يعد انتهاكا صريحا لحق التنقل المكفول دستورا واعتداء على السلطات السياسية ومنعها من ممارسات واجباتها وفق القانون.
وكان عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بأنه "يريد الحكم على أجداث الليبيين".
وقال التكبالي، في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الدبيبة أمر بمنع الوزراء المتوجهين إلى طبرق لحلف اليمين، وحين استعملوا السيارات أطلق النار عليهم من قبل ميليشياته من مصراته وتم احتجازهم".
وأكد أن "ما فعله الدبيبة اختراق صارخ لحقوقهم"، قائلا: "لتحيا الديمقراطية والانتخابات الحرة".
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
حكومة الدبيبة ترفض منح البرلمان الثقة لحكومة جديدة في ليبيا وتؤكد استمرارها في عملها
1 مارس, 16:58 GMT
ونقلت وكالة "رويترز"، في وقت سابق اليوم، عن مصدرين مقربين من رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، إن "قوة مسلحة لها صلة بالدبيبة احتجزت وزيرين من الحكومة المنافسة كان من المقرر أن يؤديا اليمين اليوم الخميس.
ومنح البرلمان الليبي، أمس الثلاثاء، الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وتكونت قائمة الحكومة التي قدمها باشاغا، من 3 نواب لرئيس الحكومة و30 وزيرًا و8 وزراء دولة.
من جهتها، رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.
وقال بيان لحكومة الدبيبة: "إن ما حدث في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية".
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