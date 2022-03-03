https://arabic.sputniknews.com/20220303/باشاغا-يقدم-بلاغا-للنائب-العام-الليبي-يتهم-الدبيبة-بمنع-أعضاء-حكومته-من-السفر-لأداء-اليمين-1059400726.html

باشاغا يقدم بلاغا للنائب العام الليبي يتهم الدبيبة بمنع أعضاء حكومته من السفر لأداء اليمين الدستورية

باشاغا يقدم بلاغا للنائب العام الليبي يتهم الدبيبة بمنع أعضاء حكومته من السفر لأداء اليمين الدستورية

اتهم رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، اليوم الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بمنع أعضاء حكومته من السفر من طرابلس إلى... 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T12:03+0000

2022-03-03T12:03+0000

2022-03-03T12:03+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وفي رسالة وجهّها فتحي باشاغا إلى مكتب النائب العام، وصلت إلى "سبوتنيك" نسخة منها، اتهم الأخير ما وصفها بـ"الحكومة المنتهية الصلاحية باستغلال السلطة، وبإقفال المجال الجوي الليبي بالكامل"، متهما حكومة الدبيبة بمنع حكومته من ممارسة مهامها واجباتها.وذكر باشاغا، في بلاغه أن إغلاق المجال الجوي جاء لمنع وزراء الحكومة، السفر من طرابلس إلى طبرق لتأدية اليمين القانونية، موضحا أن هذا العمل يعد انتهاكا صريحا لحق التنقل المكفول دستورا واعتداء على السلطات السياسية ومنعها من ممارسات واجباتها وفق القانون.وكان عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بأنه "يريد الحكم على أجداث الليبيين".وقال التكبالي، في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الدبيبة أمر بمنع الوزراء المتوجهين إلى طبرق لحلف اليمين، وحين استعملوا السيارات أطلق النار عليهم من قبل ميليشياته من مصراته وتم احتجازهم".وأكد أن "ما فعله الدبيبة اختراق صارخ لحقوقهم"، قائلا: "لتحيا الديمقراطية والانتخابات الحرة".ونقلت وكالة "رويترز"، في وقت سابق اليوم، عن مصدرين مقربين من رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، إن "قوة مسلحة لها صلة بالدبيبة احتجزت وزيرين من الحكومة المنافسة كان من المقرر أن يؤديا اليمين اليوم الخميس.ومنح البرلمان الليبي، أمس الثلاثاء، الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وتكونت قائمة الحكومة التي قدمها باشاغا، من 3 نواب لرئيس الحكومة و30 وزيرًا و8 وزراء دولة.من جهتها، رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.وقال بيان لحكومة الدبيبة: "إن ما حدث في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية".

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