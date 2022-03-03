https://arabic.sputniknews.com/20220303/برلماني-ليبي-الإفراج-عن-وزراء-في-حكومة-باشاغا-بعد-ضغوط-دولية-1059420357.html

برلماني ليبي: الإفراج عن وزراء في حكومة باشاغا بعد ضغوط دولية

برلماني ليبي: الإفراج عن وزراء في حكومة باشاغا بعد ضغوط دولية

أكد عضو البرلمان الليبي علي الصول إطلاق سراح بعض الوزراء في حكومة فتحي باشاغا بعد توقيفهم من قبل بعض الجهات الأمنية في طرابلس. 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T17:29+0000

2022-03-03T17:29+0000

2022-03-03T17:29+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وقال الصول في تصريحات لـ "سبوتنيك" إن إطلاق سراح بعض الوزراء (لم يسمهم) جاء بعد ضغوط محلية ودولية.وبين البرلمان الليبي أنهم قد يتمكنون من أداء اليمين الدستورية اليوم الخميس حال إطلاق سراح الوزراء الآخرين.في وقت سابق اليوم، أدان مجلس النواب الليبي، ما وصفه باختطاف وزيرين من الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، على يد مجموعة مسلحة قبل توجههما إلى طبرق لحضور جلسة أداء اليمين الدستورية، في ظل إصرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على التمسك بالسلطة وعدم تسليم مهامها.وقال البرلمان الليبي، في بيان: "يتابع مجلس النواب بقلق بالغ ما حدث من خطف للسيد وزير الخارجية والسيدة وزيرة الثقافة وما حدث من اعتداء على وزراء الحكومة الليبية والرماية بالرصاص عليهم لمنعهم بالقوة من الوصول إلى مدينة طبرق لأداء اليمين القانوني".وأضاف البيان: "ويتابع المجلس بقلق ما تم من قفل للأجواء وقفل للطريق الساحلي وما ترتب عنه معاناة للمرضى والمسافرين وما يشكله ذلك من تهديد لمنجزات لجنة 5+5".وكانت صحيفة "أخبار ليبيا" ذكرت صباح اليوم أن ما يسمى بالقوة المشتركة المتمركزة في مطار طرابلس قد أطلقت النار على وفد وزراء حكومة باشا أغا الذي كان يعتزم التوجه إلى طبرق.وبحسب الصحيفة فإن "القوة المشتركة منعت الوفد من التوجه إلى طبرق. عبر الطريق البري وقامت باختطاف وزير الخارجية حافظ قدور".

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