عربي
محمد بن سلمان يؤكد لبوتين استعداده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-1059419268.html
بوتين: العملية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب الخطة وبتوافق تام مع الجدول الزمني
بوتين: العملية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب الخطة وبتوافق تام مع الجدول الزمني
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T16:59+0000
2022-03-03T18:22+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059132762_0:0:1636:921_1920x0_80_0_0_fdaa0f6375ad6aaecf04704b233a8d53.jpg
وصرح بوتين خلال الاجتماع، أن "القوميين والمرتزقة الأجانب في أوكرانيا يختبئون خلف المدنيين مستخدمينهم كدروع بشرية".وقال بوتين إن "هناك مرتزقة أجانب في أوكرانيا، بما في ذلك من الشرق الأوسط".وأردف بوتين: "العملية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب الخطة وبتوافق تام مع الجدول الزمني".وأشار بوتين إلى أن "الروس والأوكرانيين شعب واحد، وأنه لن يغير رأيه بذلك أبدًا".وأعلن بوتين أنه "وقع مرسومًا يمنح لقب بطل روسيا إلى الضابط نورماغوميد غادجيماغوميدوف، الذي توفي أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".وتابع بوتين: "رجالنا العسكريون لديهم فهم كامل لصحة اتباع قانونية أعمالهم أثناء العملية الخاصة في أوكرانيا، وذلك حتى بعد الجراح التي تلقوها".ونوه بوتين إلى أن "القوات المسلحة الروسية وفرت ممرات للمدنيين في جميع أماكن الاشتباكات في أوكرانيا".ولفت بوتين إلى أن "القوميين لن يسمحوا لهم بالخروج".وأشار بوتين إلى جرائم القوميين الأوكرانيين بقوله أنهم "يضعون أسلحة ثقيلة في مناطق سكنية".وقال بوتين إنه "سيتم دفع أكثر من 7 ملايين روبل لأفراد أسر الجنود الذين لقوا حتفهم في العملية في أوكرانيا، كما سيحصل الجنود الجرحى في أوكرانيا على مبلغ قدره 3 ملايين روبل".
https://arabic.sputniknews.com/20220303/زيلينسكي-الحوار-المباشر-مع-بوتين-يوقف-الحرب-1059415431.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059132762_185:0:1532:1010_1920x0_80_0_0_98e35a68751da202eb43ea82848002f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: العملية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب الخطة وبتوافق تام مع الجدول الزمني

16:59 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 18:22 GMT 03.03.2022)
© Sputnik . Russian Presidential Press Office / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موسكو، روسيا 24 فبراير 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موسكو، روسيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Russian Presidential Press Office
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي.
وصرح بوتين خلال الاجتماع، أن "القوميين والمرتزقة الأجانب في أوكرانيا يختبئون خلف المدنيين مستخدمينهم كدروع بشرية".
وقال بوتين إن "هناك مرتزقة أجانب في أوكرانيا، بما في ذلك من الشرق الأوسط".
وأردف بوتين: "العملية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب الخطة وبتوافق تام مع الجدول الزمني".
وأشار بوتين إلى أن "الروس والأوكرانيين شعب واحد، وأنه لن يغير رأيه بذلك أبدًا".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
زيلينسكي: الحوار المباشر مع بوتين "يوقف الحرب"
16:20 GMT
وأعلن بوتين أنه "وقع مرسومًا يمنح لقب بطل روسيا إلى الضابط نورماغوميد غادجيماغوميدوف، الذي توفي أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
وتابع بوتين: "رجالنا العسكريون لديهم فهم كامل لصحة اتباع قانونية أعمالهم أثناء العملية الخاصة في أوكرانيا، وذلك حتى بعد الجراح التي تلقوها".
ونوه بوتين إلى أن "القوات المسلحة الروسية وفرت ممرات للمدنيين في جميع أماكن الاشتباكات في أوكرانيا".
ولفت بوتين إلى أن "القوميين لن يسمحوا لهم بالخروج".
وأشار بوتين إلى جرائم القوميين الأوكرانيين بقوله أنهم "يضعون أسلحة ثقيلة في مناطق سكنية".
وقال بوتين إنه "سيتم دفع أكثر من 7 ملايين روبل لأفراد أسر الجنود الذين لقوا حتفهم في العملية في أوكرانيا، كما سيحصل الجنود الجرحى في أوكرانيا على مبلغ قدره 3 ملايين روبل".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس18:10 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала