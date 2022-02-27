https://arabic.sputniknews.com/20220227/الذهب-يثبت-قوته-خلال-التوترات-خلافا-للعملات-الرقمية-المشفرة-1059233785.html

الذهب يثبت قوته خلال التوترات خلافا للعملات الرقمية المشفرة

الذهب يثبت قوته خلال التوترات خلافا للعملات الرقمية المشفرة

انهارت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة على خلفية عملية روسية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الجاري. وبلغ هبوط بعض العملات المهمة في بعض النقاط نحو 15%. 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T15:53+0000

2022-02-27T15:53+0000

2022-02-27T16:10+0000

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم

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وتراجعت عملة "البيتكوين"، العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم، يوم الخميس الماضي، بنحو 10%، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية يناير الماضي.وتراجعت عملة "البيتكوين" إلى مستوى 35013.50 دولار، وقبل ذلك هبطت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم دون مستوى 35 ألف دولار.وبددت التوترات الجيوسياسية وعوامل الاقتصاد الكلي فكرة أن عملة البيتكوين، يمكن أن تصبح "أصلا آمنا" في حالة الصدمات. على العكس من ذلك، أظهر الذهب ديناميكيات ممتازة واستمر في النمو، متحركا نحو 2000 دولار للأوقية (الأونصة).لقد أثر الارتفاع الحالي تقريبا على جميع المعادن والمواد الخام بشكل عام، لكن الذهب في هذا السياق ليس معدنًا له استخدامات عملية (لا يوجد تهديد بنقص الذهب والمجوهرات)، ولكنه أداة استثمارية خالصة. وعلى عكس الأدوات الأخرى المماثلة، فهي تتمتع بثقة استثنائية. وفقا لموقع "أيزفيستا".وتعتبر عملة البيتكوين مثل الذهب، كونها مصدر محدود، على عكس النقود والتي يمكن طباعتها إلى أجل غير مسمى. لكن عملة البيتكوين "محدودة للغاية" لأن إجمالي المعروض من هذه العملة لا يمكن أن يتجاوز حد 21 مليون وحدة، في حين أن احتياطيات الذهب كبيرة جدًا من الناحية النظرية. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملة البيتكوين، على عكس الذهب المادي، أرخص بكثير وأسهل في التخزين.قال رئيس قسم الاستثمار في "ICB Fund "، آرون تشومسكي، إنه "إذا قارنا البيتكوين والذهب، فإن العملة المشفرة لا تفي بالعديد من المعايير الرسمية للاعتراف بها كمكافئ واحد للقيمة".وأضاف تشومسكي "إذا وضعت مقارنة بين الذهب أو البيتكوين، الإجابة تكون بأن البيتكوين مناسب للمعاملات المحفوفة بالمخاطر على المدى القصير، والذهب مناسب للتخزين طويل الأجل".

https://arabic.sputniknews.com/20220211/تراجع-الذهب-مع-توقعات-برفع-أسعار-الفائدة-في-ظل-مخاوف-التضخم-1058382392.html

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اقتصاد, أسعار الذهب اليوم