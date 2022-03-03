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https://arabic.sputniknews.com/20220303/فورمولا-1-تلغي-عقدها-مع-سباق-جائزة-روسيا-1059400604.html
"فورمولا 1" تلغي عقدها مع سباق جائزة روسيا
"فورمولا 1" تلغي عقدها مع سباق جائزة روسيا
أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "FIA" عن إنهاء عقده مع مروّج سباق الجائزة الكبرى الروسي، مما يعني أنه لن يكون هناك سباقات في روسيا في المستقبل. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T12:01+0000
2022-03-03T12:01+0000
روسيا
رياضة
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وأنهت "فورمولا 1" قبل الموعد المحدد عقد سباق الجائزة الكبرى الروسي، بحسب موقع "موتورسبورت"، نقلاً عن بيان صادر عن منظمي السلسلة. وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) إلغاء المرحلة الروسية في الموسم المقبل وسط الأوضاع في أوكرانيا.ويمتد عقد سباق الجائزة الكبرى الروسي حتى عام 2025. وفي عام 2022، كان من المفترض أن تستضيف مدينة سوتشي المسرح للمرة الأخيرة، وبعد ذلك كان من المقرر أن تقام المنافسة في سانت بطرسبورغ على حلبة إيغورا درايف.
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روسيا, رياضة

"فورمولا 1" تلغي عقدها مع سباق جائزة روسيا

12:01 GMT 03.03.2022
© REUTERS / Kirill Kudryavtsev/Poolالمشاركون في سباق جائزة روسيا الكبرى "فورمولا 1" على خط بداية الإنطلاق، في مدينة سوتشي الروسية، 26 سبتمبر 2020
المشاركون في سباق جائزة روسيا الكبرى فورمولا 1 على خط بداية الإنطلاق، في مدينة سوتشي الروسية، 26 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Kirill Kudryavtsev/Pool
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أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "FIA" عن إنهاء عقده مع مروّج سباق الجائزة الكبرى الروسي، مما يعني أنه لن يكون هناك سباقات في روسيا في المستقبل.
وأنهت "فورمولا 1" قبل الموعد المحدد عقد سباق الجائزة الكبرى الروسي، بحسب موقع "موتورسبورت"، نقلاً عن بيان صادر عن منظمي السلسلة.
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) إلغاء المرحلة الروسية في الموسم المقبل وسط الأوضاع في أوكرانيا.

وفي بيان قالت فيه "فورمولا 1": "إن الفورمولا 1 يمكنها تأكيد أنها أنهت عقدها مع مروّج سباق الجائزة الكبرى الروسي، مما يعني أنه لن يكون هناك سباقات في روسيا في المستقبل".

ويمتد عقد سباق الجائزة الكبرى الروسي حتى عام 2025. وفي عام 2022، كان من المفترض أن تستضيف مدينة سوتشي المسرح للمرة الأخيرة، وبعد ذلك كان من المقرر أن تقام المنافسة في سانت بطرسبورغ على حلبة إيغورا درايف.
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