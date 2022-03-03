https://arabic.sputniknews.com/20220303/كندا-تعلن-احتجاز-طائرة-مستأجرة-تقل-روس-في-مطار-يلونايف--1059428861.html

كندا تعلن احتجاز طائرة مستأجرة تقل روس في مطار يلونايف

كندا تعلن احتجاز طائرة مستأجرة تقل روس في مطار يلونايف

أعلن وزير النقل الكندي، عمر الغبرا، احتجاز طائرة مستأجرة تقل مواطنين روس في منطقة نائية بشمال غربي كندا، ردا على العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا. 03.03.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار أوكرانيا

أخبار كندا

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تورنتو- سبوتنيك. وقال الوزير الكندي في بيان اليوم الخميس إن: "طائرة مستأجرة تقل مواطنين أجانب روس احتجزت في مطار يلونايف. وسنواصل تحميل روسيا المسؤولية عن غزوها لأوكرانيا".وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إلى تعليق عضوية روسيا في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، ردًا على عملية موسكو الخاصة الجارية في أوكرانيا.وقال ترودو في مؤتمر صحفي، في أوتاوا "اليوم، تدعو كندا والحلفاء المقربين إلى تعليق عضوية روسيا في الإنتربول".هذا وأعلنت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، الخميس، أن بلادها سترسل أسلحة فتاكة إضافية إلى أوكرانيا بما في ذلك قاذفات صواريخ وقنابل يدوية.وقالت أناند خلال مؤتمر صحفي: "أُعلن اليوم أنه بالإضافة إلى المساعدة التي تم إرسالها بالفعل إلى أوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية، نعتزم إرسال أسلحة فتاكة إضافية إلى أوكرانيا، والتي تشمل 4500 قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات من طراز (إم-72) وما يصل إلى 7500 قنبلة يدوية".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220303/تقرير-روسيا-تستطيع-تجاوز-العقوبات-الغربية-بسهولة-شديدة-باستخدام-بيتكوين-1059428490.html

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