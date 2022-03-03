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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220303/ماكرون-فرنسا-لا-تخوض-حربا-ضد-روسيا-وسأبقى-على-اتصال-مع-الرئيس-بوتين-1059384180.html
ماكرون: فرنسا لا تخوض حربا ضد روسيا وسأبقى على اتصال مع الرئيس بوتين
ماكرون: فرنسا لا تخوض حربا ضد روسيا وسأبقى على اتصال مع الرئيس بوتين
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه سيواصل التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإقناعه "بالتخلي عن الأسلحة" ومنع تفاقم الصراع في أوكرانيا، لافتا إلى... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T01:06+0000
2022-03-03T01:10+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
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باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون في خطاب للشعب الفرنسي في وقت متأخر الأربعاء: "أثناء إجراء مفاوضات دائمة مع رئيس [أوكرانيا فولوديمير] زيلينسكي، سأبقى أيضًا على اتصال -طالما استطعت وحسب الضرورة- مع الرئيس [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين من أجل إقناعه بالتخلي عن الأسلحة للمساعدة في المفاوضات ومنع انتشار الصراع إلى الحد الذي تستطيع فيه فرنسا القيام بذلك".وشدد الرئيس الفرنسي على أن باريس لا تخوض حربا ضد روسيا وأشاد بالدور الذي لعبه الشعب الروسي في الحرب العالمية الثانية.وأضاف ماكرون: "اليوم، نحن مع الروس، الذين لا يريدون شن هذه الحرب المشينة نيابة عنهم، الذين يتحملون المسؤولية والشجاعة لحماية السلام".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.فيما بدأت دول عديدة بإجلاء رعاياها من أوكرانيا عبر دول الجوار مثل بولندا وهنغاريا ورومانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/بايدن-يخطر-فرنسا-وألمانيا-وإيطاليا-وبريطانيا-بحديثه-مع-بويتن-1053684905.html
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أخبار أوكرانيا

ماكرون: فرنسا لا تخوض حربا ضد روسيا وسأبقى على اتصال مع الرئيس بوتين

01:06 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 01:10 GMT 03.03.2022)
© Sputnik . Russian Presidential Press Office / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Russian Presidential Press Office
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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه سيواصل التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإقناعه "بالتخلي عن الأسلحة" ومنع تفاقم الصراع في أوكرانيا، لافتا إلى أن بلاده لا تخوض حربا ضد روسيا.
باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون في خطاب للشعب الفرنسي في وقت متأخر الأربعاء: "أثناء إجراء مفاوضات دائمة مع رئيس [أوكرانيا فولوديمير] زيلينسكي، سأبقى أيضًا على اتصال -طالما استطعت وحسب الضرورة- مع الرئيس [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين من أجل إقناعه بالتخلي عن الأسلحة للمساعدة في المفاوضات ومنع انتشار الصراع إلى الحد الذي تستطيع فيه فرنسا القيام بذلك".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن خلال قمة جنيف في سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
محادثات بوتين وبايدن
بايدن يخطر فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بحديثه مع بويتن
7 ديسمبر 2021, 21:36 GMT
وشدد الرئيس الفرنسي على أن باريس لا تخوض حربا ضد روسيا وأشاد بالدور الذي لعبه الشعب الروسي في الحرب العالمية الثانية.
وأضاف ماكرون: "اليوم، نحن مع الروس، الذين لا يريدون شن هذه الحرب المشينة نيابة عنهم، الذين يتحملون المسؤولية والشجاعة لحماية السلام".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.
فيما بدأت دول عديدة بإجلاء رعاياها من أوكرانيا عبر دول الجوار مثل بولندا وهنغاريا ورومانيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 17:19 GMT
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