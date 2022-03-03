https://arabic.sputniknews.com/20220303/محمد-صلاح-يكشف-سر-استلام-زوجته-جائزة-الحذاء-الذهبي-بدلا-منه-فيديو-1059428708.html

محمد صلاح يكشف سر استلام زوجته جائزة "الحذاء الذهبي" بدلا منه.. فيديو

محمد صلاح يكشف سر استلام زوجته جائزة "الحذاء الذهبي" بدلا منه.. فيديو

كشف اللاعب المصري الدولي ونجم فريق "ليفربول" الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، اليوم الخميس، عن السر وراء استلام زوجته، ماغي، جائزة "الحذاء الذهبي" بدلا منه في... 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T21:16+0000

2022-03-03T21:16+0000

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وقال في أول لقاء تلفزيوني له على قناة مصرية إن زوجته صعدت على المسرح لتسلم الجائزة لأنها لا تظهر معه كثيرا، وكان أمرا مهما بالنسبة له أن تسلتم الجائزة.ولفت محمد صلاح إلى أن زوجته كانت متوترة عند لحظة استلام جائزته.وأكد صلاح أن زوجته، ماغي، تعاني بسبب انشغاله الدائم عنها وسفره وتدريباته، كما أنها تتحمل المسؤولية مع أبنائهما بشكل كامل.وعن أكثر الصفات التي تتسم بها زوجته، أشار محمد صلاح إلى أن طبعها هادئ، وغير متوغلة في "السوشيال ميديا" بشكل كبير، كما أنها من النوع الذي ينغلق على نفسه.وروى محمد صلاح في البرنامج تفاصيل ارتباطه بزوجته ماغي، فلفت إلى أنها علاقتهما بدأت فى مرحلة الجامعة، واحتفلا بخطبتهما عقب سفره إلى سويسرا، وبعد الزواج احترف بنادي تشيلسي"، مضيفا أن "وشها كان حلو عليه"، بحسب تعبيره.وشدد محمد صلاح في تصريحاته أن زوجته، ماغي، هي "أهم ضلع" في مؤسسة زواجهما، وأكد أنه مهما تحدث لن يفيها حقها، وأنهما سيظلان معا إلى الأبد.

https://arabic.sputniknews.com/20220207/محمد-صلاح-يتوعد-السنغال-بعد-الهزيمة-في-كأس-الأمم-الأفريقية-فيديو-1058152022.html

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