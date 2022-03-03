https://arabic.sputniknews.com/20220303/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-نخبة-من-رجال-الأعمال-في-روسيا-وتحظر-تأشيرة-19-آخرين-1059426227.html
واشنطن تفرض عقوبات على نخبة من رجال الأعمال في روسيا وتحظر تأشيرة 19 آخرين
واشنطن تفرض عقوبات على نخبة من رجال الأعمال في روسيا وتحظر تأشيرة 19 آخرين
أعلن البيت الأبيض، فرض عقوبات على نخبة من رجال الأعمال الروس، ودميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، فضلا عن حظر إصدار تأشيرة دخول 19 شخصية روسية بارزة و47 من... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T20:13+0000
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وقال البيت الأبيض، في بيان، اليوم الخميس، إنه تم فرض عقوبات على قائمة جديدة واسعة من النخب الروسية، وأفراد أسرهم، وهم: "رجل الأعمال البارز بوريس روتنبرغ، وزوجته وولديه، بالإضافة إلى أركادي روتبرغ، وولديه بافيل وإيغور وابنته ليليا، ورئيس بنك فنيش إكونوم الروسي إيغور شوفالوف، و5 من شركاته وزوجته وابنه وابنته وشركتها، والمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ورجل الأعمال الروسي سيرغي شيميزوف وزوجته وابنه وابنته، ورئيس شركة "ترانس نفط" الروسية نيكولاي توكاريف".وأوضح البيان أنه "تم حظر إصدار تأشيرة لـ19 شخصية روسية بارزة، و47 من أفراد أسرهم والمقربين منهم".يأتي ذلك على خلفية الأحداث في أوكرانيا، حيث بدأت روسيا، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير/ شباط المنصرم، عملية عسكرية خاصة هناك.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/البنتاغون-يفتح-خطا-مباشرا-للاتصال-مع-الدفاع-الروسية-لمنع-الحوادث-العسكرية-والتصعيد-1059425328.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
واشنطن تفرض عقوبات على نخبة من رجال الأعمال في روسيا وتحظر تأشيرة 19 آخرين
20:13 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 20:41 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض، فرض عقوبات على نخبة من رجال الأعمال الروس، ودميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، فضلا عن حظر إصدار تأشيرة دخول 19 شخصية روسية بارزة و47 من أفراد عائلاتهم والمقربين منهم.
وقال البيت الأبيض، في بيان
، اليوم الخميس، إنه تم فرض عقوبات على قائمة جديدة واسعة من النخب الروسية، وأفراد أسرهم، وهم:
"رجل الأعمال البارز بوريس روتنبرغ، وزوجته وولديه، بالإضافة إلى أركادي روتبرغ، وولديه بافيل وإيغور وابنته ليليا، ورئيس بنك فنيش إكونوم الروسي إيغور شوفالوف، و5 من شركاته وزوجته وابنه وابنته وشركتها، والمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ورجل الأعمال الروسي سيرغي شيميزوف وزوجته وابنه وابنته، ورئيس شركة "ترانس نفط" الروسية نيكولاي توكاريف".
وأوضح البيان أنه "تم حظر إصدار تأشيرة لـ19 شخصية روسية بارزة، و47 من أفراد أسرهم والمقربين منهم".
يأتي ذلك على خلفية الأحداث في أوكرانيا، حيث بدأت روسيا، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير/ شباط المنصرم، عملية عسكرية خاصة هناك.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا
والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.