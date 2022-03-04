https://arabic.sputniknews.com/20220304/إثيوبيا-تجدد-ثقتها-في-المفاوضات-الثلاثية-التي-يقودها-الاتحاد-الأفريقي-بشأن-سد-النهضة-1059461283.html

إثيوبيا تجدد ثقتها في المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة

إثيوبيا تجدد ثقتها في المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة

شدد وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، أنه لا يجب أن يوجه التسييس أو التخريب السياسات بشأن ‏نهر النيل، بل يجب أن يكون تعزيز التعاون والتفاهم والتكامل هو... 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T17:43+0000

2022-03-04T17:43+0000

2022-03-04T17:48+0000

أخبار إثيوبيا

مصر

أخبار السودان اليوم

أخبار سد النهضة الإثيوبي

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1050254492_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_a286e34cb276b8b96fc69df2f33d7078.jpg

جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقاها، أمس الخميس، خلال مناقشة عبر الإنترنت حول سد النهضة الإثيوبي، واستضافتها السفارة الإثيوبية في العاصمة البريطانية لندن، ونظمتها وزارة الخارجية الإثيوبية بالتعاون مع مختلف البعثات الإثيوبية، وفقا وكالة "فانا" الإثيوبية.وقال ميكونين في كلمته إنه "في 16 نيسان/ أبريل 2021 عرضت إثيوبيا موقفها على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة.وأشار إلى أن "رسالة إثيوبيا جاءت لتوضيح موقفها لأعضاء مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وكانت مصحوبة بتفاصيل عملية التفاوض والملحق الذي يوضح القضايا الرئيسية المتعلقة ببناء السد".وتابع ميكونين في رسالته أن "إثيوبيا طلبت من مجلس الأمن أن يحث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي الكبير، واحترام العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي".وشدد وزير الخارجية الإثيوبي في كلمته أن "العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي تمتعت بالدعم الكامل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أساس مبادئ التكامل وبروح إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية".وأضاف وزير الخارجية الإثيوبي أن بلاده "لديها التزام وثقة لا يتزعزعان بشأن المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وتعرب عن امتنانها للجهود الحقيقية لجنوب أفريقيا والآن جمهورية الكونغو الديمقراطية، لمعالجة المسألة بروح الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية".وأكد أن "إصرار مصر والسودان على الحفاظ على الوضع الراهن غير العادل ومنع استخدام إثيوبيا للمياه عند منبع سد النهضة بحجة "إبرام اتفاقية شاملة ملزمة "أمر غير مقبول".وشدد أن "إثيوبيا ملتزمة بإعلان المبادئ الذي تم توقيعه من قبل قادة الدول الثلاث، على الرغم من أن مصر والسودان تتراجعان عن التزاماتهما التي تم الدخول بها بموجب إعلان المبادئ".وواصل أن "محاولات الضغط على إثيوبيا وتهميش العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي ستؤدي إلى زيادة تقويض الثقة بين الدول الثلاث".

https://arabic.sputniknews.com/20220220/-آبي-أحمد-عن-توليد-الكهرباء-في-سد-النهضة-أخبار-جيدة-لقارتنا-ودول-المصب-1058889638.html

مصر

أخبار سد النهضة الإثيوبي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إثيوبيا, مصر, أخبار السودان اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي, العالم