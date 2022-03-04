https://arabic.sputniknews.com/20220304/الدفاع-الروسية-الأسلحة-التي-وزعتها-سلطات-كييف-على-المدنيين-تعمل-ضد-أوكرانيا-نفسها-1059447522.html
الدفاع الروسية: الأسلحة التي وزعتها سلطات كييف على المدنيين تعمل ضد أوكرانيا نفسها
الدفاع الروسية: الأسلحة التي وزعتها سلطات كييف على المدنيين تعمل ضد أوكرانيا نفسها
قال العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس المركز الوطني للسيطرة الدفاعية، اليوم الجمعة، إن الأسلحة التي وزعتها السلطات الأوكرانية على المدنيين تعمل ضد أوكرانيا نفسها. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T12:58+0000
2022-03-04T12:58+0000
2022-03-04T12:58+0000
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روسيا
أخبار وزارة الدفاع الروسية
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وأضاف ميزينتسيف: "قام نظام كييف بالتوزيع غير المنضبط للأسلحة الصغيرة والذخيرة على جميع الجماعات المتطرفة دون أي قيود".وتابع ميزينتسيف: "والنتيجة الأسلحة تعمل الآن ضد الشعب الأوكراني لخلق خطوط دفاعية من "الدروع البشرية"، وكذلك عمليات النهب والعنف ضد المدنيين والمواطنين الأجانب".وقال ميزينتسيف، في وقت سابق من اليوم، إن النازيين يحتجزون آلاف المواطنين الأوكرانيين، وكذلك عددا كبيرا من الأجانب، ولا يطلقون سراحهم للإجلاء.وأشار إلى أن إرهابيي الكتائب الوطنية يواصلون استخدام المدنيين والأجانب "كدروع بشرية".وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"، حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/أكثر-من-75-ألف-أجنبي-محتجزون-كرهائن-في-مناطق-مختلفة-في-أوكرانيا-1059446986.html
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روسيا, أخبار وزارة الدفاع الروسية
الدفاع الروسية: الأسلحة التي وزعتها سلطات كييف على المدنيين تعمل ضد أوكرانيا نفسها
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قال العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس المركز الوطني للسيطرة الدفاعية، اليوم الجمعة، إن الأسلحة التي وزعتها السلطات الأوكرانية على المدنيين تعمل ضد أوكرانيا نفسها.
وأضاف ميزينتسيف: "قام نظام كييف بالتوزيع غير المنضبط للأسلحة الصغيرة والذخيرة على جميع الجماعات المتطرفة دون أي قيود".
وتابع ميزينتسيف: "والنتيجة الأسلحة تعمل الآن ضد الشعب الأوكراني لخلق خطوط دفاعية من "الدروع البشرية"، وكذلك عمليات النهب والعنف ضد المدنيين والمواطنين الأجانب".
وقال ميزينتسيف، في وقت سابق من اليوم، إن النازيين يحتجزون آلاف المواطنين الأوكرانيين، وكذلك عددا كبيرا من الأجانب
، ولا يطلقون سراحهم للإجلاء.
وأشار إلى أن إرهابيي الكتائب الوطنية يواصلون استخدام المدنيين والأجانب "كدروع بشرية".
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"، حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.