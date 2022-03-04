https://arabic.sputniknews.com/20220304/القوميون-الأوكرانيون-ينشرون-راجمات-صواريخ-وسط-المباني-السكنية-في-خاركوف-ويحتجزون-السكان-1059453784.html

القوميون الأوكرانيون ينشرون راجمات صواريخ وسط المباني السكنية في خاركوف ويحتجزون السكان

القوميون الأوكرانيون ينشرون راجمات صواريخ وسط المباني السكنية في خاركوف ويحتجزون السكان

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن القوميين في أوكرانيا يعدون لاستفزازات في خاركوف بمشاركة وسائل إعلام أجنبية. 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T15:04+0000

2022-03-04T15:04+0000

2022-03-04T15:04+0000

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أخبار وزارة الدفاع الروسية

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وقال كوناشينكوف: "الهدف من الاستفزاز هو استدعاء رد نيراني من المدفعية الروسية صوب القطاع السكني في خاركوف. ومن المخطط تصوير كل ذلك وإرساله إلى الصحفيين الأجانب".وأشار كوناشينكوف إلى أن بيانات تؤكد نشر راجمات صواريخ في القطاع السكني، وأن القوميين يمنعون السكان من مغادرة منازلهم.وقال كوناشينكوف "لقد وضعت الراجمات في حالة تأهب لقصف الوحدات التابعة للقوات المسلحة الروسية الموجودة خارج المدينة".وقال ميزينتسيف، في وقت سابق من اليوم، إن النازيين يحتجزون آلاف المواطنين الأوكرانيين، وكذلك عددا كبيرا من الأجانب، ولا يطلقون سراحهم للإجلاء.وأشار إلى أن إرهابيي الكتائب القومية يواصلون استخدام المدنيين والأجانب "كدروع بشرية".وأطلقت روسيا، في 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"، حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

https://arabic.sputniknews.com/20220304/الدفاع-الروسية-الأسلحة-التي-وزعتها-سلطات-كييف-على-المدنيين-تعمل-ضد-أوكرانيا-نفسها-1059447522.html

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