https://arabic.sputniknews.com/20220304/دبابات-تركها-عسكريون-أوكرانيون-فارون-تظهر-في-فيديو-1059449495.html
دبابات تركها عسكريون أوكرانيون فارون تظهر في فيديو
دبابات تركها عسكريون أوكرانيون فارون تظهر في فيديو
تواصل قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك هجومها المعاكس مدعومة من وحدات القوات المسلحة الروسية لطرد قوات نظام الحكم الأوكراني من مقاطعة دونيتسك. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T13:35+0000
2022-03-04T13:35+0000
2022-03-04T13:35+0000
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وأظهر مقطع فيديو نُشر على قناة "تلغرام" فرار عسكريين أوكرانيين من مواقعهم المحصنة في بلدة أندرييفكا. وتظهر في الفيديو دبابات تركها عناصر قوات نظام الحكم الأوكراني. وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن الدبابات التي تركها الفارون صالحة تماما. ولم يتم تدمير ذخائرها.وأظهر فيديوآخر نشرته وزارة الدفاع الروسية لحظة تدمير مركز قيادة كتيبة "أيدار" وهي إحدى الكتائب التي تم تشكيلها من المتطرفين لمواصلة الاعتداءات على سكان منطقة دونيتسك. ودمرته طائرة مسيرة روسية من طراز "إينوخوديتس".وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا، وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء أسلحتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/تحرير-40-منطقة-سكنية-في-لوغانسك-من-القوات-الأوكرانية-وقصف-يستهدف-جمهورية-دونيتسك-1059347359.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
دبابات تركها عسكريون أوكرانيون فارون تظهر في فيديو
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تواصل قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك هجومها المعاكس مدعومة من وحدات القوات المسلحة الروسية لطرد قوات نظام الحكم الأوكراني من مقاطعة دونيتسك.
وأظهر مقطع فيديو
نُشر على قناة "تلغرام" فرار عسكريين أوكرانيين من مواقعهم المحصنة في بلدة أندرييفكا. وتظهر في الفيديو دبابات تركها عناصر قوات نظام الحكم الأوكراني. وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن الدبابات التي تركها الفارون صالحة تماما. ولم يتم تدمير ذخائرها.
وأظهر فيديوآخر
نشرته وزارة الدفاع الروسية لحظة تدمير مركز قيادة كتيبة "أيدار" وهي إحدى الكتائب التي تم تشكيلها من المتطرفين لمواصلة الاعتداءات على سكان منطقة دونيتسك. ودمرته طائرة مسيرة روسية من طراز "إينوخوديتس".
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا، وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء أسلحتهم.