https://arabic.sputniknews.com/20220304/ستولتنبرغ-الناتو-لن-يكون-طرفا-في-الصراع-العسكري-في-أوكرانيا-1059439403.html

ستولتنبرغ: الناتو لن يكون طرفا في الصراع العسكري في أوكرانيا

ستولتنبرغ: الناتو لن يكون طرفا في الصراع العسكري في أوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن الحلف لن يكون طرفا في النزاع العسكري في أوكرانيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T09:45+0000

2022-03-04T09:45+0000

2022-03-04T09:45+0000

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بروكسل - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الحلف، في بروكسل: "لقد تبنى حلفاء الناتو عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وقدموا الدعم إلى أوكرانيا. لكن، في الوقت نفسه، الناتو ليس طرفًا في الصراع. حلف الناتو تحالف دفاعي، ولا نسعى إلى صراع عسكري مع روسيا".وشدد ستولتنبرغ، في هذا الصدد، على أنه لا يجب أن يكون هناك شك في أن الناتو سيحمي أعضاءه؛ حيث تم تعزيز وجود الحلف على الجناح الشرقي.وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، أن القوات الأمريكية لن تدخل في صراع مع القوات الروسية في أوكرانيا.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الروسي إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.وردت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري لسلطات كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220304/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تواصل-قصفها-للمناطق-المأهولة-في-دونباس-1059433076.html

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