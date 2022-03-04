https://arabic.sputniknews.com/20220304/محمد-صلاح-من-المواقف-الصعبة-في-حياتي-هو-رفضي-النوم-في-المقابر-فيديو-1059466550.html

محمد صلاح: من المواقف الصعبة في حياتي هو رفضي النوم في المقابر... فيديو

محمد صلاح: من المواقف الصعبة في حياتي هو رفضي النوم في المقابر... فيديو

كشف اللاعب المصري الدولي ونجم فريق "ليفربول" الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، اليوم الجمعة، ‏عن أحد المواقف الصعبة التي مر بها وهو في بداياته الكروية.‏ 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T20:31+0000

2022-03-04T20:31+0000

2022-03-04T20:31+0000

مجتمع

رياضة

مصر

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1058151981_0:42:2844:1642_1920x0_80_0_0_84b8bc502b2d5b070e7b05b41e7cb45b.jpg

وروى في الجزء الثاني من أول لقاء تلفزيوني له على شاشة مصرية، أنه يتذكر عندما عرض عليه لاعب آخر من نادي "المقاولون العرب" أن يقيما مع خاله مدة أسبوع في القاهرة من أجل تدريباتهما الرياضية.وأضاف صلاح أنه حصل وقتها من والده على 60 جنيها قبل السفر، وبالفعل ذهب مع اللاعب الذي رفض ذكر اسمه، وعندما وصلا فوجئا أن والد الأخير لم يكن موجوداا في منزله بمنطقة العاشر من رمضان، وهنا أخبره اللاعب أن لديه صديق سيساعدهما على النوم في المقابر، لكن صلاح رفض فكرة المبيت هناك بشكل تام.وتابع محمد صلاح أنه مع رفضه النوم في المقابر، اقترح اللاعب عليه أن يبيتا خلف بوابة نادي "المقاولون العرب" حتى الصباح دون علم الإدارة، وأردف ضاحكا: "أتمنى ألا تشاهد إدارة النادي تصريحاتي الآن".وأكد لاعب "ليفربول" أن أهم ما كان يشغله في تلك الفترة هو الاستيقاظ مبكرا للحاق بموعد تدريبه في النادي، رغم أي صعوبات تعرض لها.وفي الجزء الأول من لقائه، أمس الخميس، تطرق محمد صلاح للحديث عن زوجته، ماغي، والسر وراء استلامها جائزة "الحذاء الذهبي" بدلا منه العام الماضي، وهي اللقطة التي أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال إن زوجته صعدت على المسرح لتستلم الجائزة لأنها لا تظهر معه كثيرا، وكان أمرا مهما بالنسبة له أن تستلم الجائزة.وشدد محمد صلاح في تصريحاته أن زوجته، ماغي، هي "أهم ضلع" في مؤسسة زواجهما، وأكد أنه مهما تحدث لن يفيها حقها، وأنهما سيظلان معا إلى الأبد.

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن