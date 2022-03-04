https://arabic.sputniknews.com/20220304/نجم-مانشستر-يونايتد-يقاضي-مصريا-يعيش-في-محافظة-الشرقية-لأنه-شتمه-على-الإنترنت-1059446154.html

نجم مانشستر يونايتد يقاضي مصريا يعيش في محافظة الشرقية لأنه شتمه على الإنترنت

نجم مانشستر يونايتد يقاضي مصريا يعيش في محافظة الشرقية لأنه شتمه على الإنترنت

أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن نجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، قام بمقاضاة شخص مصري من قاطني محافظة الشرقية، بسبب قيام الأخير بشتمه على الإنترنت. 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T12:39+0000

2022-03-04T12:39+0000

2022-03-04T12:39+0000

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مانشستر يونايتد

رياضة

مصر

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وحسب موقع "القاهرة 24"، قام محامي في محافظة الشرقية في مصر، بتوكيل من راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، برفع دعوى قضائية ضد أحد الأشخاص أبناء محافظته، يتهمه بتوجيه عبارات مسيئة إلى اللاعب.وأضاف الموقع أن المحامي حرر دعوى جُنح يتهم فيها أحد الأشخاص في الشرقية، بسب وقذف موكله.وجاء في حيثيات الدعوى القضائية، أن المتهم وجه عبارات مسيئة حملت طابع العنصرية ضد راشفورد عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي يُجرمه القانون.وفي السياق، كشف شخص يدُعى أحمد خالد يحيى، هو مسؤول في رابطة مشجعي مانشستر يونايتد الرسمية في مصر، عن تفاصيل واقعة مقاضاة راشفورد للمواطن المصري.وأوضح يحيى عبر حسابه الشخصي بفيسبوك، أن القضية صحيحة وكانت منذ عام تقريبا، وانتهت منذ شهرين بحصول المتهم على البراءة.وقال يحيى: "الشخص المتهم هو أحد مشجعي مانشستر في مصر، والنادي الإنجليزي بدأ في التحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل إساءة يتعرض لها أي لاعب في صفوفه في كل أنحاء العالم، وذلك لمنع الإساءة اللفظية والعنصرية ضد اللاعبين وعائلتهم".وتابع: "راشفورد لم يقم برفع القضية بنفسه، ولكن وكيله والشركة التي تدير حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي هي من تحركت، بتوجيه من نادي مانشستر يونايتد، حيث قاموا بتوكيل محامي دولي بالقضية".وكشف أن "الشاب المتهم هو طبيب ومازال يدرس حاليا، وفي النهاية استطاع الحصول على البراءة، ونمتلك جميع المستندات من كافة الجهات الرسمية في مصر، التي تُفيد بأن الشخص حصل على البراءة، ومر على هذه الأزمة حوالي شهرين".وطالب يحيى جميع المشجعين بعدم توجيه أي عبارات إساءة أو عنصرية ضد أي شخص حول العالم، لأنها إهانة كبيرة وستصل له وقد يتخذ إجراءات قانونية ضد من قام بالإساءة له وعائلته.

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أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر يونايتد, رياضة, مصر