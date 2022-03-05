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محمد رمضان لملك المغرب: تعلمت منك الكثير
محمد رمضان لملك المغرب: تعلمت منك الكثير
وجه الفنان المصري، محمد رمضان، اليوم السبت، رسالة إلى ملك المغرب، محمد السادس.‏ 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T14:31+0000
2022-03-05T14:31+0000
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ونشر رمضان صورا تجمعه بملك المغرب عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكتب معها: "جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه.. أفتخر وأنا أقول تعلمت منك الكثير.. حفظ الله المملكة المغربية الشقيقة، وحفظ الله بلدي الغالية مصر رئيسا وشعبا".وكان محمد رمضان لفت في وقت سابق إلى أن إحدى الصور التي تجمعه بملك المغرب ونشرها اليوم، كانت قبل أزمة فيروس "كورونا" المستجد.ونشر الفنان المصري صورته مع الملك محمد السادس لأول مرة قبل عامين، وكتب معها: "كنت أحب المغرب وشعبها، وبعد معرفة جلالتك وكرم ضيافتك وتواضعك وحبك لبلدي مصر.. أصبحت عاشقا للمغرب ولشعبها".وكان من المقرر أن يحيي محمد رمضان حفله الغنائي الثاني في مراكش بشهر ديسمبر/ كانون الأول 2021، ولكنه قوبل بهجوم على خلفية أزمته مع المطرب المغربي سعد لمجرد.ونظم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، فور إعلان محمد رمضان تفاصيل حفله في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي هاشتاغا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحت عنوان "لا نريد محمد رمضان فى المغرب".واعتبر الجمهور المغربي وقتها أن الهاشتاغ هو بمثابة رد على منع الفنان المغربي سعد لمجرد من الغناء فى حفل كان مقررا في مصر، إضافة لمنع عرض حلقته مع الفنان المصري أمير كرارة التي تم تسجيلها لصالح إحدى الفضائيات المصرية.من ناحية أخرى، يواصل محمد رمضان تصوير أحدث مسلسلاته التلفزيونية "المشوار"، استعدادا لعرضه خلال شهر رمضان، وتشاركه بطولته الفنانة، دينا الشربيني، وهو من إخراج محمد ياسين، صاحب مسلسل "الجماعة".
https://arabic.sputniknews.com/20220208/محمد-رمضان-يدخن-الحشيش-في-أحدث-أغانيه-باي-باي-ثانوية-فيديو-1058218093.html
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محمد رمضان, أخبار الفنانين في مصر, مصر, مجتمع, أخبار المغرب اليوم

محمد رمضان لملك المغرب: تعلمت منك الكثير

14:31 GMT 05.03.2022
© AFP 2022 / -الفنان المصري، محمد رمضان، يحيي حفله الغنائي في معرض "إكسبو 2020 دبي"، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2021
الفنان المصري، محمد رمضان، يحيي حفله الغنائي في معرض إكسبو 2020 دبي، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
الفنان المصري، محمد رمضان، يحيي حفله الغنائي في معرض "إكسبو 2020 دبي"، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2021
© AFP 2022 / -
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وجه الفنان المصري، محمد رمضان، اليوم السبت، رسالة إلى ملك المغرب، محمد السادس.‏
ونشر رمضان صورا تجمعه بملك المغرب عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكتب معها: "جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه.. أفتخر وأنا أقول تعلمت منك الكثير.. حفظ الله المملكة المغربية الشقيقة، وحفظ الله بلدي الغالية مصر رئيسا وشعبا".
وكان محمد رمضان لفت في وقت سابق إلى أن إحدى الصور التي تجمعه بملك المغرب ونشرها اليوم، كانت قبل أزمة فيروس "كورونا" المستجد.
ونشر الفنان المصري صورته مع الملك محمد السادس لأول مرة قبل عامين، وكتب معها: "كنت أحب المغرب وشعبها، وبعد معرفة جلالتك وكرم ضيافتك وتواضعك وحبك لبلدي مصر.. أصبحت عاشقا للمغرب ولشعبها".
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وكان من المقرر أن يحيي محمد رمضان حفله الغنائي الثاني في مراكش بشهر ديسمبر/ كانون الأول 2021، ولكنه قوبل بهجوم على خلفية أزمته مع المطرب المغربي سعد لمجرد.
ونظم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، فور إعلان محمد رمضان تفاصيل حفله في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي هاشتاغا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحت عنوان "لا نريد محمد رمضان فى المغرب".
واعتبر الجمهور المغربي وقتها أن الهاشتاغ هو بمثابة رد على منع الفنان المغربي سعد لمجرد من الغناء فى حفل كان مقررا في مصر، إضافة لمنع عرض حلقته مع الفنان المصري أمير كرارة التي تم تسجيلها لصالح إحدى الفضائيات المصرية.
من ناحية أخرى، يواصل محمد رمضان تصوير أحدث مسلسلاته التلفزيونية "المشوار"، استعدادا لعرضه خلال شهر رمضان، وتشاركه بطولته الفنانة، دينا الشربيني، وهو من إخراج محمد ياسين، صاحب مسلسل "الجماعة".
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