محمد رمضان يثير جدلا واسعا بـ"العقال السعودي"... فيديو

أثار الفنان المصري محمد رمضان، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حفله الذي أقيم ضمن فعاليات "موسم الرياض 2021".

وظهر رمضان على جمهوره، وهو يضع العقال السعودي على رأسه خلال تأديته أغنية "الملك" خلال فعاليات "موسم الرياض 2021"، والذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كيف سمح لهذا المخلوق يلبس العقال السعودي وهو مفصخ لا وبعد يقول انه الملك 🙄🙄🙄 pic.twitter.com/cAonzW0fJW — Latifa. (@latifaalkaabi) November 3, 2021

​وكان محمد رمضان، وجّه رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، خلال إحيائه حفلا غنائيا، يوم الاثنين الماضي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو يجمعه برئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، خلال حفل افتتاح موسم الرياض، موجها الشكر إلى الملك سلمان وولي العهد، وتركي آل الشيخ، والجمهور السعودي، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

يذكر أن محمد رمضان حرص على حضور مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي انطلق منذ يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقدم فقرة غنائية في حفل الافتتاح، كما تم الصلح بينه وبين الفنان أحمد الفيشاوي على يد المنتج العراقي سيف العريبي.

>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.