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الدفاع الروسية تعلن استئناف العمليات العسكرية
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/وزير-الخارجية-الصيني-يجب-التعاطي-بجدية-مع-التهديد-الذي-يشكله-توسع-الناتو-بالنسبة-لروسيا-1059499006.html
وزير الخارجية الصيني: يجب التعاطي بجدية مع التهديد الذي يشكله توسع الناتو بالنسبة لروسيا
وزير الخارجية الصيني: يجب التعاطي بجدية مع التهديد الذي يشكله توسع الناتو بالنسبة لروسيا
قال وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية، وانغ يي، إنه يجب التعاطي بجدية مع التهديد الذي يشكله توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالنسبة لروسيا. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T15:33+0000
2022-03-05T15:33+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
الصين
جمهورية لوغانسك الشعبية
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ودعا وانغ يي، بحسب "سبوتنيك"، كلا من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و"الناتو" إلى الانخراط في حوار على قدم المساواة ومواجهة الخلافات المتراكمة منذ سنوات.وقال السفير الصيني لشؤون نزع السلاح، لي سونغ، في تصريحات سابقة اليوم السبت، إن بلاده تؤمن دائما بأنه "يتعين احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي جميع الدول"، إلا أنه لفت إلى ضرورة "حل النزاعات الدولية بطريقة سلمية، بما يتوافق مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".يذكر أن روسيا بدأت يوم الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر.في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا ردت بأنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/بوتين-إغلاق-الأجواء-فوق-أوكرانيا-ستكون-له-عواقب-وخيمة-على-العالم-بأسره-1059495146.html
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العالم, روسيا, الصين, جمهورية لوغانسك الشعبية

وزير الخارجية الصيني: يجب التعاطي بجدية مع التهديد الذي يشكله توسع الناتو بالنسبة لروسيا

15:33 GMT 05.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов
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قال وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية، وانغ يي، إنه يجب التعاطي بجدية مع التهديد الذي يشكله توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالنسبة لروسيا.
ودعا وانغ يي، بحسب "سبوتنيك"، كلا من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و"الناتو" إلى الانخراط في حوار على قدم المساواة ومواجهة الخلافات المتراكمة منذ سنوات.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بوتين: إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة على العالم بأسره
14:34 GMT
وقال السفير الصيني لشؤون نزع السلاح، لي سونغ، في تصريحات سابقة اليوم السبت، إن بلاده تؤمن دائما بأنه "يتعين احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي جميع الدول"، إلا أنه لفت إلى ضرورة "حل النزاعات الدولية بطريقة سلمية، بما يتوافق مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وتابع: "يجب أن تصبح أوكرانيا جسرا بين الشرق والغرب، وليس خط المواجهة الأمامي بين الدول الكبرى"، مشيرا إلى أن "الأولوية الفورية هي الحيلولة دون تفاقم الوضع، مع تعزيز الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل سياسي".
يذكر أن روسيا بدأت يوم الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر.
وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا ردت بأنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.
© Sputnikكل ما تريد معرفته عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
كل ما تريد معرفته عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
كل ما تريد معرفته عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:27 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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