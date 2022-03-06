https://arabic.sputniknews.com/20220306/الحزب-الديمقراطي-الكردستاني-في-العراق-مرشحنا-الوحيد-لرئاسة-الجمهورية-هو-ريبر-أحمد-1059527987.html
الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق: مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية هو ريبر أحمد
الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق: مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية هو ريبر أحمد
أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق أن مرشحه الوحيد لانتخابات الرئاسة العراقية هو ريبير أحمد. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T10:49+0000
2022-03-06T10:49+0000
2022-03-06T10:49+0000
أخبار العراق اليوم
الانتخابات الرئاسية العراقية
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وحسب تصريحات لوكالة الانباء العراقية واع، أوضحت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي فيان دخيل: أن "مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الوحيد هو ريبر أحمد".وقالت: "هناك عدد من المرشحين سيقدمون أسماءهم لمنصب رئيس الجمهورية بعد تصويت مجلس النواب على فتح باب الترشيح للمنصب بتصويت 205 نواب مقابل امتناع 62 نائباً في جلسة أمس".ولفتت إلى أن "المدة الدستورية لتقديم أسماء المرشحين للتنافس ثلاثة أيام، ومدة تقديم الطعون بعد إعلان أسماء المرشحين سيكون خلال ثلاثة أيام اخرى، والنظر في الطعون ثلاثة أيام أيضا".وأوضح قرار المحكمة الخاص بالنظر بدعوى الطعن بإعادة فتح الترشح لرئاسة الجمهورية، أنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجددا للمنصب لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/رئاسة-العراق-تعود-مجددا-إلى-البرلمان-هل-تحسم-الخلافات-هذه-المرة-1059380987.html
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أخبار العراق اليوم, الانتخابات الرئاسية العراقية
الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق: مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية هو ريبر أحمد
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أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق أن مرشحه الوحيد لانتخابات الرئاسة العراقية هو ريبير أحمد.
وحسب تصريحات لوكالة الانباء العراقية
واع، أوضحت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي فيان دخيل: أن "مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الوحيد هو ريبر أحمد".
وقالت: "هناك عدد من المرشحين سيقدمون أسماءهم لمنصب رئيس الجمهورية بعد تصويت مجلس النواب على فتح باب الترشيح للمنصب بتصويت 205 نواب
مقابل امتناع 62 نائباً في جلسة أمس".
وأضافت: "هناك مدد دستورية يجب ألَّا يتم تجاوزها، ولا بدَّ من أن يكون هناك توافق بشأن منصب رئيس الجمهورية للمضي بالعملية السياسية".
ولفتت إلى أن "المدة الدستورية لتقديم أسماء المرشحين للتنافس ثلاثة أيام، ومدة تقديم الطعون
بعد إعلان أسماء المرشحين سيكون خلال ثلاثة أيام اخرى، والنظر في الطعون ثلاثة أيام أيضا".
وكان مجلس النواب، قد فتح أمس السبت، باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداءً من يوم غد ولمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مؤخرا، بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى البلاد.
وأوضح قرار المحكمة الخاص بالنظر بدعوى الطعن بإعادة فتح الترشح لرئاسة الجمهورية، أنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب
صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجددا للمنصب لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.