عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220306/الحزب-الديمقراطي-الكردستاني-في-العراق-مرشحنا-الوحيد-لرئاسة-الجمهورية-هو-ريبر-أحمد-1059527987.html
الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق: مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية هو ريبر أحمد
الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق: مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية هو ريبر أحمد
أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق أن مرشحه الوحيد لانتخابات الرئاسة العراقية هو ريبير أحمد. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T10:49+0000
2022-03-06T10:49+0000
أخبار العراق اليوم
الانتخابات الرئاسية العراقية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103267/97/1032679772_0:163:3271:2002_1920x0_80_0_0_e4ed683a5c16acf011147960aeaf782c.jpg
وحسب تصريحات لوكالة الانباء العراقية واع، أوضحت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي فيان دخيل: أن "مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الوحيد هو ريبر أحمد".وقالت: "هناك عدد من المرشحين سيقدمون أسماءهم لمنصب رئيس الجمهورية بعد تصويت مجلس النواب على فتح باب الترشيح للمنصب بتصويت 205 نواب مقابل امتناع 62 نائباً في جلسة أمس".ولفتت إلى أن "المدة الدستورية لتقديم أسماء المرشحين للتنافس ثلاثة أيام، ومدة تقديم الطعون بعد إعلان أسماء المرشحين سيكون خلال ثلاثة أيام اخرى، والنظر في الطعون ثلاثة أيام أيضا".وأوضح قرار المحكمة الخاص بالنظر بدعوى الطعن بإعادة فتح الترشح لرئاسة الجمهورية، أنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجددا للمنصب لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/رئاسة-العراق-تعود-مجددا-إلى-البرلمان-هل-تحسم-الخلافات-هذه-المرة-1059380987.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103267/97/1032679772_191:0:3078:2165_1920x0_80_0_0_2abc53e7b5cd9ead59dd53e1d4752115.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, الانتخابات الرئاسية العراقية

الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق: مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية هو ريبر أحمد

10:49 GMT 06.03.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEمجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
تابعنا عبرGoogle news
أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق أن مرشحه الوحيد لانتخابات الرئاسة العراقية هو ريبير أحمد.
وحسب تصريحات لوكالة الانباء العراقية واع، أوضحت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي فيان دخيل: أن "مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الوحيد هو ريبر أحمد".
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
"رئاسة العراق" تعود مجددا إلى البرلمان... هل تحسم الخلافات هذه المرة
2 مارس, 17:01 GMT
وقالت: "هناك عدد من المرشحين سيقدمون أسماءهم لمنصب رئيس الجمهورية بعد تصويت مجلس النواب على فتح باب الترشيح للمنصب بتصويت 205 نواب مقابل امتناع 62 نائباً في جلسة أمس".
وأضافت: "هناك مدد دستورية يجب ألَّا يتم تجاوزها، ولا بدَّ من أن يكون هناك توافق بشأن منصب رئيس الجمهورية للمضي بالعملية السياسية".
ولفتت إلى أن "المدة الدستورية لتقديم أسماء المرشحين للتنافس ثلاثة أيام، ومدة تقديم الطعون بعد إعلان أسماء المرشحين سيكون خلال ثلاثة أيام اخرى، والنظر في الطعون ثلاثة أيام أيضا".

وكان مجلس النواب، قد فتح أمس السبت، باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداءً من يوم غد ولمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مؤخرا، بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى البلاد.

وأوضح قرار المحكمة الخاص بالنظر بدعوى الطعن بإعادة فتح الترشح لرئاسة الجمهورية، أنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجددا للمنصب لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم الحادي عشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس12:14 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала