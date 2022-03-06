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السودان يقرر توحيد سعر صرف الجنيه
السودان يقرر توحيد سعر صرف الجنيه
قال وزير الإعلام السوداني المكلف، في بيان اليوم الأحد، إن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية قررت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T21:09+0000
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أخبار السودان اليوم
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خفض السودان قيمة العملة قبل عام مما ساعد على استقرار سعر الصرف عند حوالي 450 جنيها للدولار.لكن في الأسابيع الأخيرة عادت السوق السوداء إلى الظهور، ليجري تداول الجنيه عند مستويات أضعف.
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أخبار السودان اليوم

السودان يقرر توحيد سعر صرف الجنيه

21:09 GMT 06.03.2022 (تم التحديث: 21:31 GMT 06.03.2022)
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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قال وزير الإعلام السوداني المكلف، في بيان اليوم الأحد، إن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية قررت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني.
خفض السودان قيمة العملة قبل عام مما ساعد على استقرار سعر الصرف عند حوالي 450 جنيها للدولار.
لكن في الأسابيع الأخيرة عادت السوق السوداء إلى الظهور، ليجري تداول الجنيه عند مستويات أضعف.
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- سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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