https://arabic.sputniknews.com/20220306/السودان-يقرر-توحيد-سعر-صرف-الجنيه-1059555916.html
السودان يقرر توحيد سعر صرف الجنيه
السودان يقرر توحيد سعر صرف الجنيه
قال وزير الإعلام السوداني المكلف، في بيان اليوم الأحد، إن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية قررت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T21:09+0000
2022-03-06T21:09+0000
2022-03-06T21:31+0000
أخبار السودان اليوم
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خفض السودان قيمة العملة قبل عام مما ساعد على استقرار سعر الصرف عند حوالي 450 جنيها للدولار.لكن في الأسابيع الأخيرة عادت السوق السوداء إلى الظهور، ليجري تداول الجنيه عند مستويات أضعف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
السودان يقرر توحيد سعر صرف الجنيه
21:09 GMT 06.03.2022 (تم التحديث: 21:31 GMT 06.03.2022) تابعنا عبر
قال وزير الإعلام السوداني المكلف، في بيان اليوم الأحد، إن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية قررت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني.
خفض السودان قيمة العملة قبل عام مما ساعد على استقرار سعر الصرف
عند حوالي 450 جنيها للدولار.
لكن في الأسابيع الأخيرة عادت السوق السوداء إلى الظهور، ليجري تداول الجنيه
عند مستويات أضعف.