https://arabic.sputniknews.com/20220307/إعلام-مجموعة-سعودية-خاصة-تعلن-رغبتها-في-شراء-تشيلسي-الإنجليزي-1059594000.html
إعلام: مجموعة سعودية خاصة تعلن رغبتها في شراء تشيلسي الإنجليزي
إعلام: مجموعة سعودية خاصة تعلن رغبتها في شراء تشيلسي الإنجليزي
أعربت مجموعة سعودية خاصة عن رغبتها في شراء تشيلسي الإنجليزي، بعد قرار المالك الروسي رومان أبراموفيتش بطرح النادي للبيع. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T20:45+0000
2022-03-07T20:45+0000
2022-03-07T20:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
بريطانيا
نادي تشيلسي
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1058471284_0:182:3319:2048_1920x0_80_0_0_bfa557bab1cbdc1fde2976237d48cd94.jpg
وذكرت شبكة غول العالمية، أن "هناك مجموعة سعودية خاصة بقيادة شركة الإعلام السعودي، سجلت اهتماما بشراء تشيلسي من رومان أبراموفيتش"، موضحة أن "المجموعة السعودية أبلغت اهتماما لمجموعة رين، وهو بنك تجاري في نيويورك تعاقد معه تشيلسي للعثور على المشتري المناسب".وأشارت الشبكة العالمية، أن "مصادر مطلعة أفادت وجود ما لا يقل عن 10 مشتري جاد، مع اهتمام العديد من الأشخاص الآخرين، بما في ذلك المجموعة الأمريكية السويسرية التابعة لتود بويلي وهانسجورج ويس، ورجل الأعمال التركي محسن بيرق".وكانت صحيفة "بليك" السويسرية كشفت أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش عرض نادي تشيلسي للبيع، لافتة إلى أنه في حالة رعب من مواجهة عقوبات من الحكومة البريطانية.يذكر أن قرار رومان أبراموفيتش ببيع تشيلسي جاء بعد موجة غضب في إنجلترا ضد روسيا والمواطنين الروس في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية، حيث وصل الأمر إلى تعالي أصوات مطالبة بطرد أبراموفيتش من البلاد.وشمل ذلك حزمة من العقوبات ضد روسيا على مختلف الأصعدة، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مؤخرا عن استبعاد روسيا من كأس العالم 2022، كما تم استبعاد الأندية الروسية من مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1058471284_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_ab56a059ec9591c1324dc4b40ac50e6b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بريطانيا, نادي تشيلسي, أخبار أوكرانيا
إعلام: مجموعة سعودية خاصة تعلن رغبتها في شراء تشيلسي الإنجليزي
تابعنا عبر
أعربت مجموعة سعودية خاصة عن رغبتها في شراء تشيلسي الإنجليزي، بعد قرار المالك الروسي رومان أبراموفيتش بطرح النادي للبيع.
وذكرت شبكة غول العالمية، أن "هناك مجموعة سعودية خاصة بقيادة شركة الإعلام السعودي، سجلت اهتماما بشراء تشيلسي من رومان أبراموفيتش"، موضحة أن "المجموعة السعودية أبلغت اهتماما لمجموعة رين، وهو بنك تجاري في نيويورك تعاقد معه تشيلسي للعثور على المشتري المناسب".
وأشارت الشبكة العالمية، أن "مصادر مطلعة أفادت وجود ما لا يقل عن 10 مشتري جاد، مع اهتمام العديد من الأشخاص الآخرين، بما في ذلك المجموعة الأمريكية السويسرية التابعة لتود بويلي وهانسجورج ويس، ورجل الأعمال التركي محسن بيرق".
وكانت صحيفة "بليك" السويسرية كشفت أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش عرض نادي تشيلسي للبيع
، لافتة إلى أنه في حالة رعب من مواجهة عقوبات من الحكومة البريطانية.
يذكر أن قرار رومان أبراموفيتش
ببيع تشيلسي جاء بعد موجة غضب في إنجلترا ضد روسيا والمواطنين الروس في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية، حيث وصل الأمر إلى تعالي أصوات مطالبة بطرد أبراموفيتش من البلاد.
وشمل ذلك حزمة من العقوبات ضد روسيا على مختلف الأصعدة، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مؤخرا عن استبعاد روسيا من كأس العالم 2022، كما تم استبعاد الأندية الروسية من مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.