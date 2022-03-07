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https://arabic.sputniknews.com/20220307/الخارجية-البريطانية-تعلن-إيقاف-الخدمات-القنصلية-المباشرة-لسفارتها-في-كييف-1059577844.html
الخارجية البريطانية تعلن إيقاف الخدمات القنصلية المباشرة لسفارتها في كييف
الخارجية البريطانية تعلن إيقاف الخدمات القنصلية المباشرة لسفارتها في كييف
صرحت وزارة الخارجية البريطانية أنه "لم يعد بإمكان حكومة المملكة المتحدة تقديم الخدمات القنصلية وجهًا لوجه في أوكرانيا بسبب تدهور الوضع الأمني". 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T13:50+0000
2022-03-07T13:50+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وشجعت الوزارة المواطنين البريطانيين في بيانها على "الاتصال عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني".ولم يستبعد السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، في 2 مارس، آذار، قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل.وقال الدبلوماسي على الهواء على قناة "روسيا 24: "هذا الاحتمال قائم دائمًا، لكننا لسنا في حالة حرب، وسيعني قطع العلاقات الدبلوماسية أنه ليس فقط نحن، ولكن أيضًا السفارة البريطانية في موسكو، ستضطر إلى المغادرة".وفي الوقت نفسه، أكد رئيس البعثة الدبلوماسية أن السفارة في لندن تعمل الآن "بنفس الوضع"، ويستمر الاستقبال القنصلي.وأضاف كايلين أن جميع خطابته العلنية ألغيت الآن في لندن.وقال السفير: "كان من المفترض أن أتحدث في البرلمان أمس، تم إلغاؤه. كان من المفترض أن أتحدث يوم الجمعة في كلية الاقتصاد في لندن، وتم إلغاء هذا أيضًا
https://arabic.sputniknews.com/20220307/مسؤول-أوكراني-يهدد-المواطنين-بالقتل-في-حال-توجهوا-للمعابر-الإنسانية-إلى-روسيا-1059576715.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, بريطانيا

الخارجية البريطانية تعلن إيقاف الخدمات القنصلية المباشرة لسفارتها في كييف

13:50 GMT 07.03.2022
© AFP 2022 / Niklas Halle'nوزارة الخارجية البريطانية
وزارة الخارجية البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© AFP 2022 / Niklas Halle'n
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صرحت وزارة الخارجية البريطانية أنه "لم يعد بإمكان حكومة المملكة المتحدة تقديم الخدمات القنصلية وجهًا لوجه في أوكرانيا بسبب تدهور الوضع الأمني".
وشجعت الوزارة المواطنين البريطانيين في بيانها على "الاتصال عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني".
ولم يستبعد السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، في 2 مارس، آذار، قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل.
وقال الدبلوماسي على الهواء على قناة "روسيا 24: "هذا الاحتمال قائم دائمًا، لكننا لسنا في حالة حرب، وسيعني قطع العلاقات الدبلوماسية أنه ليس فقط نحن، ولكن أيضًا السفارة البريطانية في موسكو، ستضطر إلى المغادرة".
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وفي الوقت نفسه، أكد رئيس البعثة الدبلوماسية أن السفارة في لندن تعمل الآن "بنفس الوضع"، ويستمر الاستقبال القنصلي.
وأضاف كايلين أن جميع خطابته العلنية ألغيت الآن في لندن.
وقال السفير: "كان من المفترض أن أتحدث في البرلمان أمس، تم إلغاؤه. كان من المفترض أن أتحدث يوم الجمعة في كلية الاقتصاد في لندن، وتم إلغاء هذا أيضًا
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