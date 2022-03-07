https://arabic.sputniknews.com/20220307/الدفاع-الروسية-تكشف-استخدام-النازيين-الجدد-الأوكران-لتكتيكات-إرهابية-باستخدام-الأطفال-1059583732.html
الدفاع الروسية تكشف استخدام النازيين الجدد في أوكرانيا لتكتيكات إرهابية "باستخدام الأطفال"
الدفاع الروسية تكشف استخدام النازيين الجدد في أوكرانيا لتكتيكات إرهابية "باستخدام الأطفال"
. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T15:56+0000
2022-03-07T15:56+0000
2022-03-07T15:57+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن "قاذفة وطائرة هجومية تابعة للقوات الجوفضائية الروسية دمرت 26 منشأة عسكرية في أوكرانيا، ومن بينها مركز قيادة، ومحطة رادارية، و5 مستودعات ذخيرة، و11 منطقة تتركز فيها أسلحة ومعدات عسكرية".وأعلن كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم الإثنين، عن أن "الجيش الروسي بسط السيطرة على المدن الأوكرانية نوفوكراينسكو، ستارومايورسكو، ستاروملينوفا، مايوروفو وريموفكا".وأشار إلى أن "قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين سيطرت على أكثر من 12 مدينة".وأوضح: "قوات جمهورية لوغانسك الشعبية المستمرة بالعمليات الهجومية، سيطرت على بلدات كودرياشوفكا، وفورونوف، وميتلكينو، وميدفيزي، وأسكورونوفكا، وبيتروفكا، وأليكساندروفكا".وأضاف كوناشينكوف أن "قوات جمهورية دونيتسك الشعبية فرضت سيطرتها على خمس نقاط، من بينها بيريزوفوي وياسنوي وماكسيموفكا وفاليريانوف".وقال إيغور كوناشينكوف: "إن القوميين الأوكران، ينشرون نقاطهم النارية في منازل كتب عليها عبارات مثل، لا تطلق النار، يوجد أطفال".وأشار كوناشينكوف إلى أن "القوميين الأوكران في ماريوبول، يطلقون النار على المدنيين الذين يحاولون مغادرة منازلهم".وأكد كوناشينكوف أن "الوضع في ماريوبول صعب كما يقول المدنيون الذين فروا من المدينة، حيث يختبئ الناس في الأقبية، وبسبب نقص الكهرباء والغاز في منازلهم يضطرون لطهي طعامهم على النيران في الشارع ويفرقهم المسلحون، ويقوم النازيون بإطلاق النار على جميع المدنيين الذين يحاولون مغادرة منازلهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/المستشار-الألماني-يعلن-سحب-إمدادات-الغاز-الروسي-من-لائحة-العقوبات-لتوفير-الدفء-1059578481.html
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روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تكشف استخدام النازيين الجدد في أوكرانيا لتكتيكات إرهابية "باستخدام الأطفال"
15:56 GMT 07.03.2022 (تم التحديث: 15:57 GMT 07.03.2022) تابعنا عبر
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن "قاذفة وطائرة هجومية تابعة للقوات الجوفضائية الروسية دمرت 26 منشأة عسكرية في أوكرانيا، ومن بينها مركز قيادة، ومحطة رادارية، و5 مستودعات ذخيرة، و11 منطقة تتركز فيها أسلحة ومعدات عسكرية".
وأعلن كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم الإثنين، عن أن "الجيش الروسي بسط السيطرة على المدن الأوكرانية نوفوكراينسكو، ستارومايورسكو، ستاروملينوفا، مايوروفو وريموفكا".
وأشار إلى أن "قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين سيطرت على أكثر من 12 مدينة".
وأوضح: "قوات جمهورية لوغانسك الشعبية المستمرة بالعمليات الهجومية، سيطرت على بلدات كودرياشوفكا، وفورونوف، وميتلكينو، وميدفيزي، وأسكورونوفكا، وبيتروفكا، وأليكساندروفكا".
وأضاف كوناشينكوف أن "قوات جمهورية دونيتسك الشعبية فرضت سيطرتها على خمس نقاط، من بينها بيريزوفوي وياسنوي وماكسيموفكا وفاليريانوف".
وقال إيغور كوناشينكوف: "إن القوميين الأوكران، ينشرون نقاطهم النارية في منازل كتب عليها عبارات مثل، لا تطلق النار، يوجد أطفال".
"النازيون، باستخدام تكتيكات إرهابية، ينشرون نقاط إطلاق النار الخاصة بهم على وجه التحديد في المنازل التي تحمل كتابات من نوع لا تطلقوا النار، الأطفال هنا".
إيغور كوناشينكوف
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية
وأشار كوناشينكوف إلى أن "القوميين الأوكران
في ماريوبول، يطلقون النار على المدنيين الذين يحاولون مغادرة منازلهم".
وأكد كوناشينكوف أن "الوضع في ماريوبول صعب كما يقول المدنيون الذين فروا من المدينة، حيث يختبئ الناس في الأقبية، وبسبب نقص الكهرباء والغاز في منازلهم يضطرون لطهي طعامهم على النيران في الشارع ويفرقهم المسلحون، ويقوم النازيون بإطلاق النار على جميع المدنيين الذين يحاولون مغادرة منازلهم.