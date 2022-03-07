https://arabic.sputniknews.com/20220307/بوتين-جنود-الخدمة-الإلزامية-لن-يشاركوا-في-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1059595706.html
بوتين: جنود الخدمة الإلزامية لا ولن يشاركوا في العملية العسكرية في أوكرانيا فقط المحترفون
بوتين: جنود الخدمة الإلزامية لا ولن يشاركوا في العملية العسكرية في أوكرانيا فقط المحترفون
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن جنود الخدمة الإلزامية في الجيش الروسي لا ولن يشاركوا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T21:21+0000
2022-03-07T21:21+0000
2022-03-07T21:41+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
فلاديمير بوتين
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وأضاف الرئيس الروسي، أن العملية في أوكرانيا سينجزها فقط العسكريون المحترفون.جاء ذلك خلال حديث وجهه الرئيس الروسي لأقارب الجنود الذين يشاركون الآن في العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، ضمن خطابه عن اليوم العالمي للمرأة، والذي يوافق 8 مارس/آذار من كل عام.وقال بوتين، "أود أن أخاطب أمهات وزوجات وأخوات وعرائس وصديقات جنودنا وضباطنا الذين يدافعون الآن عن روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة. أتفهم كيفية قلقهن بشأن أحبائهن المقربين. فلتفخرن بهم مثلما تفتخر بهم الدولة بأكملها وتقلق عليهم".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/تغطية-مباشرةالأسبوع-الثاني-للعملية-العسكرية-الروسية-لحماية-دونباس-1059561566.html
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فلاديمير بوتين
بوتين: جنود الخدمة الإلزامية لا ولن يشاركوا في العملية العسكرية في أوكرانيا فقط المحترفون
21:21 GMT 07.03.2022 (تم التحديث: 21:41 GMT 07.03.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن جنود الخدمة الإلزامية في الجيش الروسي لا ولن يشاركوا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأضاف الرئيس الروسي، أن العملية في أوكرانيا سينجزها فقط العسكريون المحترفون.
جاء ذلك خلال حديث وجهه الرئيس الروسي لأقارب الجنود الذين يشاركون الآن في العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، ضمن خطابه عن اليوم العالمي للمرأة، والذي يوافق 8 مارس/آذار من كل عام.
وقال بوتين، "أود أن أخاطب أمهات وزوجات وأخوات وعرائس وصديقات جنودنا وضباطنا الذين يدافعون الآن عن روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة. أتفهم كيفية قلقهن بشأن أحبائهن المقربين. فلتفخرن بهم مثلما تفتخر بهم الدولة بأكملها وتقلق عليهم".
وأضاف، "أود أن أؤكد أن الجنود في الخدمة الإلزامية لا يشاركون ولن يشاركوا في الأعمال القتالية. ولن يكون هناك استدعاء إضافي لجنود الاحتياط".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.