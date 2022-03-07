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https://arabic.sputniknews.com/20220307/ما-هو-الفرق-بين-آلام-أسفل-الظهر-وأعلاه-1059585489.html
ما هو الفرق بين آلام أسفل الظهر وأعلاه؟
ما هو الفرق بين آلام أسفل الظهر وأعلاه؟
تعد آلام الظهر من أشهر الأشياء التي تجبر أي شخص على التغيب عن العمل أو التوقف عن ممارسة الأنشطة الحياتية المختلفة لأنها تكون في بعض الأحيان منهكة وتجعلك تشعر... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T16:32+0000
2022-03-07T16:32+0000
منوعات
الصحة
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ويمكن أن تحدث آلام الظهر بسبب الإصابة بجروح أو ممارسة بعض الأنشطة أو حتى لأسباب طبية، بحسب تقرير لموقع "ميديكال نيوز توداي"، الذي أوضح أنها يمكن أن تصيب أي شخص أيا كانت مرحلته العمرية.ومع تقدم العمر تزداد فرصة الإصابة بآلام أسفل الظهر لعدة أسباب منها مشاكل الفقرات والأربطة بالعمود الفقري بصورة تؤثر على الحبل الشوكي وبقية أعضاء الجسم المرتبطة بتلك المنطقة.أما بالنسبة لآلام منطقة أعلى الظهر فإنها يمكن أن تكون نتيجة وجود التهابات في العمود الفقري أو مشاكل في الشريان الأورطي أو وجود أورام في منطقة الصدر.وتشمل منطقة الظهر بصورة عامة مجموعة متنوعة من الأربطة والعضلات والفقرات والغضاريف التي تعمل مع العظام لتمكن الإنسان من أداء مهامه الحياتية، لكن تعرض أي منها لخلل يمكن أن يؤدي إلى ظهور آلام في تلك المنطقة بدرجات متفاوتة.ويعد الإجهاد والتوتر من أبرز العوامل المسببة لآلام الظهر المتكررة، إضافة إلى عوامل أخرى مثل مشاكل العضلات والفقرات التي يمكن أن تنتج نتيجة حركة مفاجئة بصورة غير صحيحة أو التعرض لحمل زائد أو حتى رفع حمل عادي بطريقة خاطئة.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/علماء-يابانيون-يختبرون-الخلايا-الجذعية-لعلاج-إصابات-العمود-الفقري-1056200674.html
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منوعات, الصحة

ما هو الفرق بين آلام أسفل الظهر وأعلاه؟

16:32 GMT 07.03.2022
© Youtub/maeنصائح لتفادى آلام الظهر والرقبة
نصائح لتفادى آلام الظهر والرقبة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© Youtub/mae
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تعد آلام الظهر من أشهر الأشياء التي تجبر أي شخص على التغيب عن العمل أو التوقف عن ممارسة الأنشطة الحياتية المختلفة لأنها تكون في بعض الأحيان منهكة وتجعلك تشعر بعدم الارتياح.
ويمكن أن تحدث آلام الظهر بسبب الإصابة بجروح أو ممارسة بعض الأنشطة أو حتى لأسباب طبية، بحسب تقرير لموقع "ميديكال نيوز توداي"، الذي أوضح أنها يمكن أن تصيب أي شخص أيا كانت مرحلته العمرية.
ومع تقدم العمر تزداد فرصة الإصابة بآلام أسفل الظهر لعدة أسباب منها مشاكل الفقرات والأربطة بالعمود الفقري بصورة تؤثر على الحبل الشوكي وبقية أعضاء الجسم المرتبطة بتلك المنطقة.
أما بالنسبة لآلام منطقة أعلى الظهر فإنها يمكن أن تكون نتيجة وجود التهابات في العمود الفقري أو مشاكل في الشريان الأورطي أو وجود أورام في منطقة الصدر.
وتشمل منطقة الظهر بصورة عامة مجموعة متنوعة من الأربطة والعضلات والفقرات والغضاريف التي تعمل مع العظام لتمكن الإنسان من أداء مهامه الحياتية، لكن تعرض أي منها لخلل يمكن أن يؤدي إلى ظهور آلام في تلك المنطقة بدرجات متفاوتة.
آلام أسفل الظهر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
علماء يابانيون يختبرون الخلايا الجذعية لعلاج إصابات العمود الفقري
14 يناير, 14:57 GMT
ويعد الإجهاد والتوتر من أبرز العوامل المسببة لآلام الظهر المتكررة، إضافة إلى عوامل أخرى مثل مشاكل العضلات والفقرات التي يمكن أن تنتج نتيجة حركة مفاجئة بصورة غير صحيحة أو التعرض لحمل زائد أو حتى رفع حمل عادي بطريقة خاطئة.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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