عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220307/مصر-انفجار-صومعة-قمح-يتسبب-في-مصرع-وإصابة-11-شخصا-1059590113.html
مصر… انفجار صومعة قمح يتسبب في مصرع وإصابة 11 شخصا
مصر… انفجار صومعة قمح يتسبب في مصرع وإصابة 11 شخصا
شهدت إحدى المحافظات المصرية حادث انفجار صومعة غلال بأحد المطاحن مما تسبب في مصرع وإصابة 11 شخصا. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T17:59+0000
2022-03-07T17:59+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/08/1043000811_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_581ca001077fe530e7859e6f91d643f5.jpg
ذكر ذلك موقع "القاهرة 24" المصري، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن شخصين لقيا مصرعهما بينما أصيب 9 آخرون في الحادث، الذي وقع بمطحن غلال في محافظة المنيا بصعيد مصر.ولفت الموقع إلى أنه تم نقل القتلى والمصابين إلى المستشفى بينما تجري السلطات المصرية تحقيقا في الحادث، الذي وقع بسبب انفجار صومعة مخصصة للقمح.وكشفت المعلومات الأولية أن انفجار صومعة الغلال حدث أثناء تجهيز الصومعة وتفريغ الهواء منها، بحسب الموقع الذي أوضح أن سعتها تصل إلى 80 طن من القمح، لكنها كانت خالية وقت الحادث.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/أسعار-القمح-ترتفع-إلى-مستويات-قياسية-1059565234.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/08/1043000811_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c75b982e4496228f95ff1edb5c45c9c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار مصر الآن

مصر… انفجار صومعة قمح يتسبب في مصرع وإصابة 11 شخصا

17:59 GMT 07.03.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
شهدت إحدى المحافظات المصرية حادث انفجار صومعة غلال بأحد المطاحن مما تسبب في مصرع وإصابة 11 شخصا.
ذكر ذلك موقع "القاهرة 24" المصري، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن شخصين لقيا مصرعهما بينما أصيب 9 آخرون في الحادث، الذي وقع بمطحن غلال في محافظة المنيا بصعيد مصر.
الحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
أسعار القمح ترتفع إلى مستويات قياسية
08:19 GMT
ولفت الموقع إلى أنه تم نقل القتلى والمصابين إلى المستشفى بينما تجري السلطات المصرية تحقيقا في الحادث، الذي وقع بسبب انفجار صومعة مخصصة للقمح.
وكشفت المعلومات الأولية أن انفجار صومعة الغلال حدث أثناء تجهيز الصومعة وتفريغ الهواء منها، بحسب الموقع الذي أوضح أن سعتها تصل إلى 80 طن من القمح، لكنها كانت خالية وقت الحادث.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة..الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس20:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала