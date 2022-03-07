https://arabic.sputniknews.com/20220307/ملكة-بريطانيا-تلتقي-رئيس-وزراء-كندا-في-أول-مقابلة-شخصية-لها-بعد-تعافيها-من-كورونا-1059576065.html

ملكة بريطانيا تلتقي رئيس وزراء كندا في أول مقابلة شخصية لها بعد تعافيها من كورونا

ملكة بريطانيا تلتقي رئيس وزراء كندا في أول مقابلة شخصية لها بعد تعافيها من كورونا

أعلن قصر باكنغهام، اليوم الاثنين، أن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، استقبلت رئيس الوزراء الكندي، ‏جاستن ترودو.‏ 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T13:20+0000

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2022-03-07T13:20+0000

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وأشار القصر في بيان له إلى أن هذا هو أول لقاء شخصي لملكة بريطانيا، بعد تعافيها من فيروس "كورونا" المستجد أواخر الشهر الماضي، وفقا لوكالة "رويترز".وأفاد مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بأنه وصل إلى لندن بالمملكة المتحدة، اليوم الاثنين، "للتواصل مع الحلفاء المقربين بشأن ردهم المنسق على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".والأسبوع الماضي، شوهدت ملكة بريطانيا (95 عاما) لأول مرة بعد تشخيص إصابتها بـ(كوفيد-19)، وذلك أثناء عقدها اجتماعين افتراضيين مع السفراء الأجانب في منزلها بقلعة وندسور.واستقبلت ملكة بريطانيا كارليس جوردانا ماديرو، الذي قدم خطابات سحب سلفه وخطابات اعتماده كسفير لإمارة أندورا لدى محكمة سانت جيمس.كما التقت الملكة افتراضيا بكديلا يونس حميدي، الذي قدم خطابات اعتماده كسفير لجمهورية تشاد أمام محكمة سانت جيمس.وكانت ملكة بريطانيا ألغت ارتباطاتها الافتراضية المخطط لها بسبب أعراضها المستمرة، وذكر القصر في ذلك الوقت أن الملكة كانت تعاني من "أعراض خفيفة شبيهة بالبرد"، لكنها تواصل أداء "المهام الخفيفة".وأعلن عن إصابة الملكة إليزابيث الثانية بـ(كوفيد-19) في 20 فبراير/ شباط الماضي، بعد أن ثبتت إصابة نجلها ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال بفيروس "كورونا" المستجد.

https://arabic.sputniknews.com/20220301/ملكة-بريطانيا-تظهر-لأول-مرة-بعد-إصابتها-بفيروس-كورونا-صور-1059328660.html

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