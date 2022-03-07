عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220307/ملكة-بريطانيا-تلتقي-رئيس-وزراء-كندا-في-أول-مقابلة-شخصية-لها-بعد-تعافيها-من-كورونا-1059576065.html
ملكة بريطانيا تلتقي رئيس وزراء كندا في أول مقابلة شخصية لها بعد تعافيها من كورونا
ملكة بريطانيا تلتقي رئيس وزراء كندا في أول مقابلة شخصية لها بعد تعافيها من كورونا
أعلن قصر باكنغهام، اليوم الاثنين، أن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، استقبلت رئيس الوزراء الكندي، ‏جاستن ترودو.‏ 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T13:20+0000
2022-03-07T13:20+0000
أخبار كندا
بريطانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1059576007_0:67:2693:1581_1920x0_80_0_0_57cbea7aef72c55a58450524ea945077.jpg
وأشار القصر في بيان له إلى أن هذا هو أول لقاء شخصي لملكة بريطانيا، بعد تعافيها من فيروس "كورونا" المستجد أواخر الشهر الماضي، وفقا لوكالة "رويترز".وأفاد مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بأنه وصل إلى لندن بالمملكة المتحدة، اليوم الاثنين، "للتواصل مع الحلفاء المقربين بشأن ردهم المنسق على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".والأسبوع الماضي، شوهدت ملكة بريطانيا (95 عاما) لأول مرة بعد تشخيص إصابتها بـ(كوفيد-19)، وذلك أثناء عقدها اجتماعين افتراضيين مع السفراء الأجانب في منزلها بقلعة وندسور.واستقبلت ملكة بريطانيا كارليس جوردانا ماديرو، الذي قدم خطابات سحب سلفه وخطابات اعتماده كسفير لإمارة أندورا لدى محكمة سانت جيمس.كما التقت الملكة افتراضيا بكديلا يونس حميدي، الذي قدم خطابات اعتماده كسفير لجمهورية تشاد أمام محكمة سانت جيمس.وكانت ملكة بريطانيا ألغت ارتباطاتها الافتراضية المخطط لها بسبب أعراضها المستمرة، وذكر القصر في ذلك الوقت أن الملكة كانت تعاني من "أعراض خفيفة شبيهة بالبرد"، لكنها تواصل أداء "المهام الخفيفة".وأعلن عن إصابة الملكة إليزابيث الثانية بـ(كوفيد-19) في 20 فبراير/ شباط الماضي، بعد أن ثبتت إصابة نجلها ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال بفيروس "كورونا" المستجد.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/ملكة-بريطانيا-تظهر-لأول-مرة-بعد-إصابتها-بفيروس-كورونا-صور-1059328660.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1059576007_0:0:2693:2019_1920x0_80_0_0_eed8cbf6b965ecd9ce4e66f2891f5b2e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار كندا, بريطانيا, العالم

ملكة بريطانيا تلتقي رئيس وزراء كندا في أول مقابلة شخصية لها بعد تعافيها من كورونا

13:20 GMT 07.03.2022
© REUTERS / POOLملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، تستقبل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في قلعة وندسور، 7 مارس/ آذار 2022
ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، تستقبل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في قلعة وندسور، 7 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، تستقبل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في قلعة وندسور، 7 مارس/ آذار 2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبرGoogle news
أعلن قصر باكنغهام، اليوم الاثنين، أن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، استقبلت رئيس الوزراء الكندي، ‏جاستن ترودو.‏
وأشار القصر في بيان له إلى أن هذا هو أول لقاء شخصي لملكة بريطانيا، بعد تعافيها من فيروس "كورونا" المستجد أواخر الشهر الماضي، وفقا لوكالة "رويترز".
وأفاد مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بأنه وصل إلى لندن بالمملكة المتحدة، اليوم الاثنين، "للتواصل مع الحلفاء المقربين بشأن ردهم المنسق على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".
والأسبوع الماضي، شوهدت ملكة بريطانيا (95 عاما) لأول مرة بعد تشخيص إصابتها بـ(كوفيد-19)، وذلك أثناء عقدها اجتماعين افتراضيين مع السفراء الأجانب في منزلها بقلعة وندسور.
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ترتدي بذلة وطاقية بنفسجية اللون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
ملكة بريطانيا تظهر لأول مرة بعد إصابتها بفيروس كورونا... صور
1 مارس, 14:02 GMT
واستقبلت ملكة بريطانيا كارليس جوردانا ماديرو، الذي قدم خطابات سحب سلفه وخطابات اعتماده كسفير لإمارة أندورا لدى محكمة سانت جيمس.
كما التقت الملكة افتراضيا بكديلا يونس حميدي، الذي قدم خطابات اعتماده كسفير لجمهورية تشاد أمام محكمة سانت جيمس.
وكانت ملكة بريطانيا ألغت ارتباطاتها الافتراضية المخطط لها بسبب أعراضها المستمرة، وذكر القصر في ذلك الوقت أن الملكة كانت تعاني من "أعراض خفيفة شبيهة بالبرد"، لكنها تواصل أداء "المهام الخفيفة".
وأعلن عن إصابة الملكة إليزابيث الثانية بـ(كوفيد-19) في 20 فبراير/ شباط الماضي، بعد أن ثبتت إصابة نجلها ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال بفيروس "كورونا" المستجد.
8 حقائق مثيرة قد لا تعرفها عن الملكة إليزابيث في يوبيلها البلاتيني - سبوتنيك عربي
8 حقائق مثيرة قد لا تعرفها عن الملكة إليزابيث في يوبيلها البلاتيني
مشاهدة
6 فبراير, 18:41 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة..الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس20:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала