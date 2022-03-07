https://arabic.sputniknews.com/20220307/نائب-رئيس-مجلس-الوزراء-الروسي-من-حقنا-قطع-الغاز-ولكن-لم-نفعل-ذلك-1059592803.html
نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي: من حقنا قطع الغاز ولكن لم نفعل ذلك
نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي: من حقنا قطع الغاز ولكن لم نفعل ذلك
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن "روسيا لديها معلومات عن استفزاز وشيك ضد نظام نقل الغاز في أوكرانيا، وتعتبره خطيرًا، وهي (أي روسيا) غير مهتمة... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T19:51+0000
2022-03-07T19:51+0000
2022-03-07T19:51+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد
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وأضاف نوفاك، اليوم الإثنين: "وفقًا لمعلوماتنا، يتم التحضير لاستفزاز فيما يتعلق بنظام نقل الغاز في أوكرانيا، وتحديداً ضد محطات ضخ الغاز، أريد أن أحذر من هذا مسبقًا، فهو أمر خطير للغاية، وروسيا ليست مهتمة بذلك، نحن نفعل ما بوسعنا لمنع ذلك".وأردف نوفاك: "التصريحات حول هجمات القوات المسلحة الروسية على محطة الطاقة النووية زابوريجيا في أوكرانيا ليست صحيحة، وهي مجرد أكاذيب، حيث يعمل الجيش الروسي مع الأخصائيين الأوكرانيين، ويتم الحفاظ على التواصل المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وحول هجوم روسيا على المفاعل علق نوفاك قائلا: "أريد أن أؤكد مرة أخرى، لا علاقة لروسيا بهذا الأمر، هذا ليس صحيحا."وقال نائب رئيس الوزراء: "إننا نحافظ على اتصال مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونبلغ قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومستعدون دائمًا لتقديم الدعم الفني لمتخصصي صيانة محطة الطاقة النووية الأوكرانية، لذلك، فإن التزوير بشأن الهجمات الروسية على محطات الطاقة النووية أكاذيب".ونوه نوفاك إلى أن "روسيا ليس لها علاقة بارتفاع أسعار الطاقة وإخفاقات الغرب هي من تسببت في ذلك"، منوها إلى أن "الحديث حول حظر محتمل على إمدادات تانفط الروسي ومشتقاته يضر بسوق الطاقة".وأشار نوفاك إلى أن "موسكو مستعدة لامتناع أوروبا عن استيراد موارد الطاقة من روسيا، وتعلم أين يمكن إعادة توجيه صادراتها من الطاقة".وشدد نوفاك على أن "التخلي عن استيراد النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية وسعر البرميل سيتجاوز حاجز الـ300 دولار".وأكد نوفاك على أن "غازبروم تنفذ جميع التزاماتها التعاقدية لتوريد الغاز إلى أوروبا".
https://arabic.sputniknews.com/20220307/ماكرون-يؤكد-على-احترام-روسيا-وشعبها-1059591157.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي: من حقنا قطع الغاز ولكن لم نفعل ذلك
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن "روسيا لديها معلومات عن استفزاز وشيك ضد نظام نقل الغاز في أوكرانيا، وتعتبره خطيرًا، وهي (أي روسيا) غير مهتمة بمثل هذا الفعل".
وأضاف نوفاك، اليوم الإثنين: "وفقًا لمعلوماتنا، يتم التحضير لاستفزاز فيما يتعلق بنظام نقل الغاز في أوكرانيا، وتحديداً ضد محطات ضخ الغاز، أريد أن أحذر من هذا مسبقًا، فهو أمر خطير للغاية، وروسيا ليست مهتمة بذلك، نحن نفعل ما بوسعنا لمنع ذلك".
وأردف نوفاك: "التصريحات حول هجمات القوات المسلحة الروسية على محطة الطاقة النووية زابوريجيا في أوكرانيا ليست صحيحة، وهي مجرد أكاذيب، حيث يعمل الجيش الروسي مع الأخصائيين الأوكرانيين، ويتم الحفاظ على التواصل المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وحول هجوم روسيا على المفاعل علق نوفاك قائلا: "أريد أن أؤكد مرة أخرى، لا علاقة لروسيا بهذا الأمر، هذا ليس صحيحا."
وقال نائب رئيس الوزراء: "إننا نحافظ على اتصال مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونبلغ قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومستعدون دائمًا لتقديم الدعم الفني لمتخصصي صيانة محطة الطاقة النووية الأوكرانية، لذلك، فإن التزوير بشأن الهجمات الروسية على محطات الطاقة النووية أكاذيب".
لروسيا الحق في حظر تدفق الغاز عبر خط أنابيب التيار الشمالي 1 ردا على حظر مشروع التيار الشمالي 2 لكنها لم تفعل ذلك".
ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي
ونوه نوفاك إلى أن "روسيا ليس لها علاقة بارتفاع أسعار الطاقة وإخفاقات الغرب هي من تسببت في ذلك"، منوها إلى أن "الحديث حول حظر محتمل على إمدادات تانفط الروسي ومشتقاته يضر بسوق الطاقة".
وأشار نوفاك إلى أن "موسكو مستعدة لامتناع أوروبا عن استيراد موارد الطاقة من روسيا، وتعلم أين يمكن إعادة توجيه صادراتها من الطاقة".
وشدد نوفاك على أن "التخلي عن استيراد النفط الروسي
سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية وسعر البرميل سيتجاوز حاجز الـ300 دولار".
وأكد نوفاك على أن "غازبروم تنفذ جميع التزاماتها التعاقدية لتوريد الغاز إلى أوروبا".