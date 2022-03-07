https://arabic.sputniknews.com/20220307/وزير-الخارجية-الصيني-مخاوف-كوريا-الشمالية-الأمنية-معقولة-وأمريكا-بيدها-الحل-1059589137.html
وزير الخارجية الصيني: مخاوف كوريا الشمالية الأمنية معقولة والحل بيد أمريكا
وزير الخارجية الصيني: مخاوف كوريا الشمالية الأمنية معقولة والحل بيد أمريكا
وصف وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" اليوم الاثنين، مخاوف كوريا الشمالية الأمنية بـ "المعقولة". 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T17:43+0000
2022-03-07T17:43+0000
2022-03-07T18:00+0000
الصين
كوريا الشمالية
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وحسب تصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية، قال وانغ: "مخاوف كوريا الشمالية الأمنية معقولة، لكنها لم تحل بعد "لافتا إلى أن" حل مشكلتها النووية بيد الولايات المتحدة".تصريحات وزير الخارجية الصيني جاءت خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين.وحدد وانغ مفتاح حل قضية شبه الجزيرة الكورية بقوله إنه بيد الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: إن سؤال إلى أين ستتجه الخطوة التالية يعتمد على ما تفعله الولايات المتحدة".وأوضح أن هذا يتوقف على إن كانت "واشنطن ستتخذ إجراءات ملموسة لحل المشكلة، أو تواصل السعي لاستخدامها كورقة استراتيجية جيوسياسية".ووصف "وانغ" إجراءات كوريا الشمالية التي اتخذتها بأنها "إجراءات إيجابية" منذ عام 2018 كجزء من الجهود لاستئناف المحادثات.وطالب وزير الخارجية الصيني واشنطن باتخاذ "إجراءات لتبديد المخاوف الأمنية لكوريا الشمالية وبناء الثقة المتبادلة مع النظام الكوري الشمالي لحل المشاكل في شبه الجزيرة الكورية"، مؤكدا أن بلاده "ستواصل القيام بدور بناء وتريد بذل الجهود لتحقيق هذه الغاية".
https://arabic.sputniknews.com/20220209/الصين-تدعو-الولايات-المتحدة-إلى-وقف-العقوبات-على-كوريا-الشمالية-1058258156.html
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الصين, كوريا الشمالية
وزير الخارجية الصيني: مخاوف كوريا الشمالية الأمنية معقولة والحل بيد أمريكا
17:43 GMT 07.03.2022 (تم التحديث: 18:00 GMT 07.03.2022) تابعنا عبر
وصف وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" اليوم الاثنين، مخاوف كوريا الشمالية الأمنية بـ "المعقولة".
وحسب تصريحات نقلتها وكالة يونهاب
الكورية، قال وانغ: "مخاوف كوريا الشمالية الأمنية معقولة، لكنها لم تحل بعد "لافتا إلى أن" حل مشكلتها النووية بيد الولايات المتحدة".
تصريحات وزير
الخارجية الصيني جاءت خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين.
وأشاد الوزير الصيني بتصريح واشنطن الذي أكدت فيه أنها ليس بينها وبين بيونغ يانغ أي عداء.
وحدد وانغ مفتاح حل قضية شبه الجزيرة الكورية بقوله إنه بيد الولايات المتحدة
الأمريكية، قائلا: إن سؤال إلى أين ستتجه الخطوة التالية يعتمد على ما تفعله الولايات المتحدة".
وأوضح أن هذا يتوقف على إن كانت "واشنطن ستتخذ إجراءات ملموسة لحل المشكلة، أو تواصل السعي لاستخدامها كورقة استراتيجية جيوسياسية".
ووصف "وانغ" إجراءات كوريا الشمالية التي اتخذتها بأنها "إجراءات إيجابية
" منذ عام 2018 كجزء من الجهود لاستئناف المحادثات.
واستدرك الوزير الصيني قائلا: "لكنها لم تتلق مكافآت كافية من الولايات المتحدة".
وطالب وزير الخارجية الصيني واشنطن باتخاذ "إجراءات لتبديد المخاوف الأمنية لكوريا الشمالية وبناء الثقة المتبادلة مع النظام الكوري الشمالي لحل المشاكل في شبه الجزيرة الكورية"، مؤكدا أن بلاده
"ستواصل القيام بدور بناء وتريد بذل الجهود لتحقيق هذه الغاية".