https://arabic.sputniknews.com/20220307/وزير-الخارجية-الصيني-مخاوف-كوريا-الشمالية-الأمنية-معقولة-وأمريكا-بيدها-الحل-1059589137.html

وزير الخارجية الصيني: مخاوف كوريا الشمالية الأمنية معقولة والحل بيد أمريكا

وزير الخارجية الصيني: مخاوف كوريا الشمالية الأمنية معقولة والحل بيد أمريكا

وصف وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" اليوم الاثنين، مخاوف كوريا الشمالية الأمنية بـ "المعقولة". 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T17:43+0000

2022-03-07T17:43+0000

2022-03-07T18:00+0000

الصين

كوريا الشمالية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1049581886_0:0:2446:1376_1920x0_80_0_0_a194e527fe9e1adf1842b7a7b7af8f9d.jpg

وحسب تصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية، قال وانغ: "مخاوف كوريا الشمالية الأمنية معقولة، لكنها لم تحل بعد "لافتا إلى أن" حل مشكلتها النووية بيد الولايات المتحدة".تصريحات وزير الخارجية الصيني جاءت خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين.وحدد وانغ مفتاح حل قضية شبه الجزيرة الكورية بقوله إنه بيد الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: إن سؤال إلى أين ستتجه الخطوة التالية يعتمد على ما تفعله الولايات المتحدة".وأوضح أن هذا يتوقف على إن كانت "واشنطن ستتخذ إجراءات ملموسة لحل المشكلة، أو تواصل السعي لاستخدامها كورقة استراتيجية جيوسياسية".ووصف "وانغ" إجراءات كوريا الشمالية التي اتخذتها بأنها "إجراءات إيجابية" منذ عام 2018 كجزء من الجهود لاستئناف المحادثات.وطالب وزير الخارجية الصيني واشنطن باتخاذ "إجراءات لتبديد المخاوف الأمنية لكوريا الشمالية وبناء الثقة المتبادلة مع النظام الكوري الشمالي لحل المشاكل في شبه الجزيرة الكورية"، مؤكدا أن بلاده "ستواصل القيام بدور بناء وتريد بذل الجهود لتحقيق هذه الغاية".

https://arabic.sputniknews.com/20220209/الصين-تدعو-الولايات-المتحدة-إلى-وقف-العقوبات-على-كوريا-الشمالية-1058258156.html

الصين

كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصين, كوريا الشمالية